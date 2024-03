Sparta – Slavia: Chtěli jsme pomoct Staňkovi. Mohl týden počkat, o derby si řekl, říká Trpišovský

Náskok mezi druhým a prvním celkem FORTUNA:LIGY zůstal po nedělním derby stejný – čtyři body. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (48) ale s uhraným bodem na Letné spokojený nebyl. "Vždycky chceme vyhrát. V tomto případě jsem rád za to, jak jsme to zvládli takticky a soubojově, ale výsledek mě netěší," řekl kouč sešívaných po bezbrankové plichtě.

Jaké máte dojmy z derby?

"Měli jsme v plánu zachytit tlak domácích a soustředit se na protiútoky. Oba týmy se chtěly dostat do vedení, ale nedařilo se to. V první půli jsme to odehráli skvělé do defenzivy, všechny sparťanské akce jsme zachytávali. Ale naše rychlé kontry jsme nevyřešili dobře, měli jsme z toho vytěžit víc. Celkově se dá říct, že to byly to taktické šachy, asi to nebylo tolik hezké pro diváky."

Vypadalo to, že Slavia je na hřišti hodně opatrná. Jste tedy s bodem spokojený?

"Spokojení s bodem nejsme, chceme vždycky vyhrát, ale musíme to brát i podle toho, jak daný zápas vypadá. Nebyla to opatrnost, ale šlo víc o to, abychom se zajišťovali a bránili prostor za sebou. Cítili jsme, že máme šance přes rychlostní typy jako byl třeba Douděra. Bavili jsme se o tom i s Jindrou Staňkem – bylo to jeho první derby a třeba jeho hra za obranu není taková jako u Mandyho, tak jsme to nechtěli moc otevírat. Jsem spokojkený s taktickou a soubojovou stránkou, ale s výsledkem ne."

Statistiky utkání. Livesport

Co to znamená pro zbytek jara?

"Nic se nezměnilo. Musíme všechny zápasy vyhrát a hrát na vítězství. Pro nás se v tomhle nic nemění. Čeká nás Evropa, kde také chceme podat co nejlepší výkon, a to samé pak v lize. Musíme se snažit náskok Sparty stahovat."

Kdy přišlo rozhodnutí postavit Jindřicha Staňka?

"Definitivně to padlo v sobotu po tréninku. Myšlenku jsme měli už dřív, ale potvrdili jsme si to po absolvování tréninku. Měnilo to nějaké věci v naší taktice: pravá noha při zakládání hry, umí překopnout první vlnu presinku… Jindra se poslední dva týdny chystal, chtěl stihnout tento zápas, Toho si cením. Mohl počkat ještě týden, ale Jindra do toho chtěl jít i po dvou ostrých trénincích."

Jaký záměr jste měli s nasazením Tomáše Vlčka a Jana Bořila?

"Ve středu to bylo běžecky náročné. Někteří hráči měli přes 16 kilometrů, chtěli jsme využít čerstvější hráče a jinak organizovat obranu. Sparta také zvolila jiný způsob hry než u nás. Tomáš nastoupil jednoznačně kvůli rychlosti na křídla domácích. Po střetu s mantinelem se mu motala hlava a chtěl střídat. Měli jsme připravené, že začneme ve čtyřce a přejdeme do trojky."

Hráčské hodnocení. Livesport

A Bořil?

"Chtěli jsme mít lídra na hřišti, z pohledu organizace hry to bylo složité. Měnili jsme i způsob hry oproti jiným zápasům. Potřebovali jsme tam mít někoho, kdo to na mužstvo na hřišti přenese. Do toho bylo plno soubojů a standardek, což je nepříjemné bránit, proto jsme ho tam chtěli mít."

Celý zápas odehrál Mojmír Chytil. Neuvažovali jste nad tím, že ho pošetříte?

"Je pro nás strašně důležitý a věděli jsme, že jestli chceme vyhrát, musíme ho nechat na hřišti do konce. Měl tam menší krizi, je vidět, že není v pohodě, bojuje s nachlazením, ale i tak je schopný se na hřišti rozdat a totálně vyčerpat. Věřili jsme, že na konci přijde situace, ze které bychom se mohli prosadit. Z hlavy to nevím, ale ve středu jeho atletický výkon byl ohromný a dnes to bylo to samé."

Emoce v zápase trochu opadly. Potěšilo vás to?

"Přijde mi, že to nebylo tolik vyhecované. Hráči jsou pod obrovským tlakem a ve vápnech je spoustu soubojů plných agresivity. Ale až na oplácení v závěru ze strany Preciada to bylo v pořádku a oba týmy se víc soustředily na taktiku a fotbal."