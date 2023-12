POHLED: Další šance padlého talenta Ihattarena. Nebylo by moudré dělat si velké naděje...

Mohamed Ihattaren (21) byl ještě nedávno jedním z nejzajímavějších fotbalových talentů, ale nyní míří do České republiky jako obrovský hazard, který se pražské Slavii nejspíš nevyplatí. To ve svém komentáři píše Finley Crebolder, editor globální redakce Flashscore News, který je odborníkem na nizozemský fotbal.

Kdybyste před čtyřmi lety touto dobou obešli Nizozemsko a zeptali se tamních fotbalových fanoušků, kdo je největším talentem v zemi, jednou z nejčastějších odpovědí by vedle Matthijse de Ligta a Frenkieho de Jonga byl Mohamed Ihattaren. V pouhých 17 letech se etabloval jako jeden z nejdůležitějších hráčů PSV. Zpráva, že se místo Maroka rozhodl reprezentovat právě Nizozemsko, byla považována za obrovskou vzpruhu pro národní tým.

Vzhledem k tomu, jakým talentem kdysi disponoval, mohou být dnes fanoušci Slavie Praha nadšeni z toho, že ho jejich klub podepsal. Ale když se podíváme na to, co se stalo od roku 2019 dosud, by asi bylo moudré nedělat si velké naděje.

Věci se začaly kazit, když se v létě 2020 stal hlavním trenérem PSV Roger Schmidt. Toho v průběhu následující sezony rozčílil Nizozemcův přístup a nedostatek profesionality natolik, že se aktivně zasadil o to, aby byl hráč na jejím konci prodán.

Juventus mu vyhověl, Ihattarena koupil a okamžitě zapůjčil do Sampdorie, aby mu pomohl s postupnou aklimatizací v Itálii. Hráč se ale sotva po měsíci vrátil do Nizozemska, aniž by kopl do míče, přičemž se opět objevily zprávy o jeho špatném chování. Ajax, klub proslulý výchovou a rozvojem mladých talentů, se poté rozhodl riskovat a vzal ho na hostování. Náznaky z jeho působení v mládežnickém týmu se jevily slibně, pak se ale na titulní stránky novin začal dostávat z horších důvodů, údajně se silně zapletl s amsterdamským gangem. V lednu 2023 Ihattarenovi vypršelo hostování a Juventus s ním o sedm měsíců později rozvázal smlouvu.

Poté se zdálo, že se v srpnu připojí k tureckému Samsunsporu. Na letišti ho vítaly stovky nadšených fanoušků, ale k dohodě nakonec nedošlo. Ihattaren podle klubu náhle změnil "dříve dohodnuté podmínky a vznesl nepřijatelné požadavky."

Tím se dostáváme do současnosti. Ihattaren se stal hráčem pražské Slavie, dostal zkušební roční smlouvu s možností prodloužení o tři roky. Nejsem sázkař, ale kdybych byl, klidně bych vsadil hodně peněz na to, že prodloužení nebude aktivováno.

Je mu teprve 21 let a není pochyb o tom, že má nezměrný talent. Ale poslední tři roky nic nenasvědčuje tomu, že by měl mentalitu potřebnou k tomu, aby s tím talentem něco dokázal. Není náhodou, že úplně každý z trenérů, pod nimiž hrál v Juventusu, Sampdorii a Ajaxu, se rozhodl nedat mu ani šanci v A týmu, a že všechny tři kluby s ním kontrakt ukončily předčasně. V Itálii údajně místo trénování a nabírání zápasové kondice trávil obrovské množství času cestováním za přáteli do Monaka a Milána. V Amsterdamu zase vídal častěji policisty než spoluhráče, z bezpečnostních důvodů nemohl ani trénovat.

Jednoduše řečeno, je to nesmírně problémová postava, jíž četné potíže mimo hřiště od roku 2021 brzdí v tom, aby na hřišti vůbec něco dokázala. Existuje šance, že v novém prostředí může začít znovu a tyto problémy překonat, ale v to doufalo dost lidí už třikrát v minulosti a všichni zůstali zklamaní.

Zejména, když přišel do Ajaxu, panovala všeobecná naděje, že se jeho kariéra vrátí do starých kolejí, ale situace se jen zhoršila. Pokud to nedokáže zvrátit klub v jeho rodné zemi, který s mladými hráči zachází nadstandardně, může se to vůbec povést komukoli jinému?

Ihattarenův příběh je zatím velice smutný, zvlášť když za jeho trable může z velké části smrt otce. Bohužel všechno nasvědčuje tomu, že kapitola v české metropoli nebude o moc veselejší. Talent v hráčovi stále je, ale jak už se v průběhu let nesčetněkrát ukázalo u mnoha takových fotbalistů, samotný talent nestačí...