Nejlepší obrana je útok. PSV je pod vedením manažera Bosze možná nejzajímavějším týmem světa

Fanoušci fotbalistů Eindhovenu září štěstím. Po letním příchodu trenéra Petera Bosze (60) vzniká na Philips Stadionu tým, který válcuje domácí soutěž, velké zápasy hraje i v Lize mistrů a hlavně předvádí tuze dobrý fotbal. Zřejmě žádné jiné mužstvo na světě nemá v aktuální sezoně lepší výsledky než PSV. Je evidentní, že ve čtvrtmilionovém městě na jihu Nizozemska se píše mimořádný příběh.

Když PSV prohrávalo v minulém utkání evropských pohárů na hřišti Sevilly 0:2, zbývalo do konce zápasu něco málo přes půl hodiny. Nizozemský tým byl v tu chvíli na pokraji vyřazení z Ligy mistrů. Trenér Peter Bosz připravil střídání a na hřiště poslal ofenzivního záložníka místo jednoho ze svých středních obránců. Útočný tah se vyplatil, protože za 20 minut bylo vyrovnáno a navíc domácí po červené kartě přišli o jednu z opor.

Hosté byli najednou blízko zisku důležitého bodu, který dával solidní šance pro poslední zápas a už nemuseli tolik riskovat… Omyl! Ačkoliv bylo jasné, že Sevilla začne hrát all-in a bude bezhlavě útočit, protože potřebovala kvůli přežití v soutěži vstřelit gól, Bosz okamžitě stáhl ze hřiště druhého stopera a defenzivního záložníka a místo nich nasadil ofenzivního obránce a útočníka. Jeho tým neměl na hřišti v onu krizovou chvíli žádného klasického středního obránce.

Kdyby to udělal jakýkoliv jiný trenér u jakéhokoliv jiného týmu, fanoušci by se chytali za hlavu. Jenže ti z PSV to od svého manažera očekávají a s radostí přijímají netradiční řešení, protože fungují naprosto báječně...

Onoho středečního večera ve Španělsku vstřelil právě střídající forvard Ricardo Pepi vítězný gól a poslal PSV do jarní části Ligy mistrů. Když pak Bosz po senzačním obratu odpovídal na otázky o strategii svých střídání, suše prohlásil, že prohrát 0:2 není lepší než prohrát 0:4, tak proč by to neudělal...

Taktika vysokého rizika spojená s potenciálně vysokým ziskem vyšla. Odměna za odvahu nemohla být sladší.

Stoprocentní bilance

Není to však jen Liga mistrů, kde se PSV navzdory těžké zářijové prohře 0:4 s Arsenalem daří. V domácí Eredivisie má červenobílý klub pozoruhodnou bilanci: 14 zápasů, 14 vítězství, 50 vstřelených gólů a jen šest inkasovaných.

Když Bosz v červnu vystřídal na trenérském postu Ruuda van Nistelrooije, přebíral klub, který byl v Nizozemsku považován za věčně druhý. Dřív to byl Ajax, který vládl, v předchozí sezoně zase vzal Eindhovenu naději Feyenoord, vedený trenérem Arnem Slotem.

PSV v Nizozemsku vládne. Livesport

Je třeba říct, že nebýt Xaviho Simonse, s největší pravděpodobností by PSV v sezoně 2022/23 neskončilo ani druhé. V létě navíc 20letý supertalent z týmu zmizel. Francouzské PSG totiž využilo klauzuli o zpětném odkupu a ofenzivního středopolaře poslalo na hostování do Lipska. Asi ani ti nejoptimističtější fanoušci PSV nevěřili, že v následující sezoně svedou se Slotovým Feyenoordem důstojnou bitvu.

Nicméně o několik týdnů později bylo vše jinak. Tým z Eindhovenu vyhrál nad úřadujícím mistrem vzájemný zápas 1:0 a získal nizozemský Superpohár. To byla předzvěst věcí budoucích.

Ačkoli PSV v současnosti nemá hvězdného hráče, jako byl loni Simons a třebaže Joey Veerman, Johan Bakayoko, Noa Lang či Luuk de Jong podávají opravdu výborné výkony, je patrné, že dokonale funguje hlavně tým. Lídr nizozemské ligy v této sezoně navíc předvádí jeden z nejatraktivnějších stylů fotbalu, které jsou k vidění napříč evropskými ligami.

Ne náhodou. Manažerem PSV je totiž muž, jenž má ze všech trenérů možná nejblíž k filozofiii moderního fotbalu, kterou v Nizozemsku propagoval Johan Cruyff. Však také legendárního playmakera a později úspěšného kouče označoval Bosz za svůj vzor. V průběhu let pak pod jeho vedením vzniklo extrémně útočné pojetí fotbalu, jemuž se v Nizozemsku všeobecně říká "BoszBall".

Pravidlo pěti vteřin

Prioritou je dominance v držení míče, s tím spojená podpora hráčů zadních řad a jejich zapojení do mezihry. Zároveň je ale viditelná snaha o co nejrychlejší získání míče, pokud hraje soupeř, a to v ideálním případě do pěti sekund.

Pravidlo pěti vteřin, jak ho sám Bosz nazývá, je riskantní, neboť obranná linie týmu musí zůstat hodně vysoko a hráči zároveň opouštějí své tradiční pozice, aby soupeře dostávali pod tlak. Manažer PSV si s tím však hlavu neláme. Ví, že bez rizika nelze hrát a zároveň baví publikum. Daleko raději vyhrává 4:3 než 1:0.

Zvolená taktika pravidelně přináší brankostroje proti slabším ligovým soupeřům. Však také v nové sezoně tým už devětkrát vyhrál rozdílem tří a víc branek a v sedmi zápasech nastřílel alespoň čtyři góly. Zároveň však panovaly obavy, že styl hry je příliš útočný na to, aby fungoval proti silnějším soupeřům. Za pravdu dala kritikům zmíněná velká škola na Arsenalu, v úvodním střetnutí skupiny Ligy mistrů muselo PSV přijmout potupný debakl 0:4.

Od té doby však BoszBall funguje v PSV jak proti slabším týmům, tak i proti těm špičkovým. V tom je rozdíl oproti koučovým působením v Borussii Dortmund, Bayeru Leverkusen nebo Lyonu, kde ho mnohdy křehká defenziva stála místo.

Statistiky zápasu mezi Feynoordem a PSV. Livesport

Na začátku listopadu, před klíčovým zápasem Ligy mistrů s Racingem Lens, se zdálo být nevyhnutelné, že úžasná devítizápasová série bez prohry pomalu skončí. Na obzoru byly ošemetné zápasy s Twente, Sevillou a Feyenoordem. Jenže PSV ve všech čtyřech důležitých bitvách zvítězilo.

Nejpůsobivějšího vítězství dosáhl Boszův tým na hřišti Feyenoordu, kde svého hlavního rivala porazil 2:1 i bez klíčových hráčů Langa a Hirvinga Lozana a odskočil mu v tabulce už na rozdíl 10 bodů.

Tahy podle učitele Cruyffa

Bosz to znovu řešil po svém. Věděl, že Feyenoord musí vyhrát a bude už od začátku útočit. A tak neudělal to, co by udělala většina trenérů, která by šla do zápasu se sedmibodovým náskokem. Nedal přednost pevné defenzivě. Místo toho nepostavil obvyklou defenzivní řadu, nýbrž do středu obrany nasadil tvořivého středopolaře Jerdyho Schoutena.

Byl to doslova "cruyffovský" tah. Nejlepším způsobem, jak zabránit Feyenoordu ve skórování nebylo postavení pevné zdi. PSV se rozhodlo, věrné své filozofii, že se bude snažit co nejvíc hrát s míčem pod svou kontrolou. "Dali jsme přednost tomu, aby se Feyenoord unavil tím, jak se nám bude snažit sebrat míč. Proto jsem se rozhodl postavit na pozici stopera záložníka," pronesl Bosz po zápase.

A riziko? "Nemyslím, že by bylo nějaké větší. Když budete 90 minut bránit, prohrajete. A my jsme sem přijeli vyhrát," dodal. Stalo se. Feyenoord, který v minulém ročníku vypadal naprosto suverénně, doma okusil trpkou prohru. Eindhoven vyslal víc střel na branku (7:3) a měl i vyšší hodnotu očekávaných gólů xG (1,60:1,39).

V sezoně 2023/24 nezůstal kromě PSV už nikde jinde na světě v nějaké z předních lig žádný tým, který by ještě neztratil bod. Tak dominantní výkon byl v Nizozemsku naposledy k vidění v roce 1987. Tehdy to byl také tým z Philips Stadionu, kde dnes už legendární trenér Guus Hiddink držel vítěznou sérii úvodních 17 zápasů. Boszův tým je nyní jen tři kroky od vyrovnání tohoto počinu.

Zatímco úspěch v domácí soutěži se zdá už skoro jistý, vyhrát Ligu mistrů bude samozřejmě pro současnou generaci PSV zřejmě příliš složitý úkol. Nizozemské kluby však v nedávné minulosti ukázaly, že mohou s evropskými giganty držet krok. Ajax se dostal do semifinále Ligy mistrů, Feyenoord do finále Konferenční ligy. Pro Eindhoven je to dostatečná inspirace.

Vzhledem k jeho kamikaze fotbalu sice není úplně zaručené, že cesta jarním play off Ligy mistrů bude v podání PSV dlouhá, ale můžete se vsadit, že bude zábavná. Přinejmenším v Boszových očích je to to, o co ve fotbale jde. "Chci bavit fanoušky na stadionu," řekl kdysi. "Lidé by měli vidět skvělý fotbal a až půjdou domů, měli by si říct: 'Páni, to byla paráda!'"

Peter Bosz se stal pro Eindhoven rozhodně tou správnou volbou...