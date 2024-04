Faktor úspěchu v základní části. O pořadí před nadstavbou mohou rozhodnout i karty či los

Že je jedno, jestli je tým první nebo druhý o jediný bod? Že se to v nadstavbě smaže? Jak ukázala nejen minulá sezona, jedno to rozhodně není. Právě pořadí v tabulce určuje, s kým bude vítěz základní části hrát doma. Vzniká tím výhoda, kterou není radno podceňovat. O pořadí však mohou rozhodnout různé faktory.

Sparta vyhrála minulý ligový ročník nejen díky parádní stíhací jízdě, ale také proto, že ovládla základní část. Klíčové derby se Slavií v nadstavbě totiž poté odehrála doma.

Stejná výhoda vzniká i letos, prvenství po 30 kolech je velkým krokem k titulu. První celek základní části totiž hraje zápasy s druhým, třetím i čtvrtým týmem doma.

Situace ke konci základní části byla navíc loni podobně vyrovnaná jako letos. Jako osudové se ukázalo zaváhání Slavie v posledním kole, kdy doma nedokázala porazit Hradec Králové. Spartě se v infarktovém závěru v Liberci podařilo ukořistit vítězství, a tak šla o dva body před Slavii.

Program Sparty. Livesport

Po nedělní prohře sešívaných v Plzni má nyní Sparta stejný náskok. Pokud obě pražská "S" získají ve zbývajících dvou kolech stejně bodů, bude se dokonale opakovat loňský scénář.

Sparta v posledních dvou kolech přivítá Baník a jede do Olomouce, Slavia bude hrát se Sigmou doma a základní část zakončí symbolicky v Hradci Králové.

Pokud by se však týmy sešly na shodném bodovém zisku, rozhodovaly by další faktory. A ty jsou po 28. kole vzácně vyrovnané.

Program Slavie. Livesport

Hned po primárním kritériu, které se pochopitelně týká bodového zisku, totiž následuje porovnání vzájemných zápasů.

Vyšší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních v základní části? Totožný. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání v základní části? Jakbysmet! Stejně jako vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních.

Pořadí v čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Až potom by přišlo na řadu skóre. Rozdíl ve skóre má momentálně lepší Sparta (40:38), o chlup lépe je na tom také ve vstřelených brankách (62:58).

Pokud by se i tato kritéria smazala, přišlo by na řadu vyšší umístění v soutěži Fair play, kde by uspěl tým s menším počtem karet, a poté los.