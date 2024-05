Sparta převzala pohár pro mistra ligy, double oslavila s tisícovkami fanoušků na Letenské pláni

Fotbalisté Sparty po remíze 1:1 s Plzní v posledním 5. kole ligové nadstavby převzali na Letné pohár za obhajobu titulu. Pražané završili mimořádně úspěšný týden, ve středu totiž zvítězili 2:1 na stadionu Viktorie ve finále domácího poháru a po 10 letech získali double. Po nedělním utkání se tým přesunul na sousední Letenskou pláň, kde pokračoval program s tisícovkami fanoušky až do večera.

Sparťané měli jistotu obhajoby titulu už od minulého kola, zápas s Plzní se nesl v oslavném duchu. Hned po úvodním hvizdu začali letenští příznivci skandovat "Sparta Praha, mistr ligy". Ve 20. minutě domácí útočník Jan Kuchta neproměnil penaltu a "kotel" domácích krátce nato vypustil dýmovnici v klubových barvách. Rozhodčí kvůli tomu duel na chvíli přerušil.

Zhruba v 36. minutě začalo vydatně pršet, což diváky v předních řadách donutilo schovat se pod krytou část tribun. Atmosféra tím ale nikterak neutrpěla. Nakrátko se ozvaly i vulgární pokřiky vůči největším rivalům Slavii a Plzni. V nastavení úvodního dějství dostal Spartu do vedení obránce Jaroslav Zelený.

Ve druhé půli oběhla stadionem mexická vlna. V 71. minutě zařídil remízu střídající Tomáš Chorý, sparťanským fanouškům to ale příliš nevadilo. Velkého potlesku se při střídání v 79. minutě dočkal kapitán Ladislav Krejčí. Možná se tak symbolicky rozloučil s Letnou, jelikož se spekuluje o jeho odchodu do zahraničí.

"Nikdy nevíte, co se ve fotbale stane. Pokud vím, nic není hotové. Do té doby bude Krejčí i nadále naším kapitánem. I on pocítil atmosféru při střídání. Je to pro něj ocenění nejen jako pro hráče, ale i člověka," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

Statistiky utkání. Opta by Sats Perform

Hlasatel v závěru vyzval diváky, kterých na Letnou dorazilo 17 138, aby před koncem zápasu nevstoupili na hrací plochu. Fanoušci pokyn uposlechli a na trávník vběhli až se závěrečným hvizdem v 90. minutě.

"Po závěrečném hvizdu jsem se snažil dostat hráče do útrob stadionu, aby byli v bezpečí. Ale myslím si, že fanoušci nám vyjádřili dostatek respektu," uvedl 47letý Priske.

Příznivci se shromáždili pod hlavní tribunou, kde sparťané převzali vítězný pohár a medaile. Hráči i realizační tým navlékli speciální černá trika s nápisem "Double" a čísly 38 a 22, symbolizujícími historický počet ligových titulů a domácích pohárů. Na sobě měli také čepice s nápisem "Šampioni".

Oslavy stejně jako vloni vyvrcholily na sousední Letenské pláni, kde před tisícovkami nadšených fanoušků vyrostlo velké improvizované pódium. Fan zóna se otevřela už ve 12:00. Moderátor postupně uvedl všechny hráče i členy realizačního týmu.