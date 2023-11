Sešívaní připravili Novákovi hořký návrat do Česka. V Olomouci se předvedly ostré kraje Slavie

Fotbalisté Slavie porazili v 15. kole FORTUNA:LIGY na Andrově Stadionu Sigmu Olomouc 3:1. Hosté již tradičně sáhli k tříobráncovému rozestavení s neúnavnými krajními beky, přičemž na tomto postu nastoupili Conrad Wallem (23) a Michal Tomič (24). Právě oni pak svými trefami orámovali první poločas, čímž sešívané nasměrovali k důležitému venkovnímu triumfu, který nakonec stvrdil Václav Jurečka (29). Hanákům k bodům nepomohl ani návrat 28násobného reprezentanta Filipa Nováka (33), jenž se v české nejvyšší soutěži ukázal po osmi letech.

Hostující celek na sobě nedal znát únavu a už ve čtvrté minutě se ujal vedení. Olomoučtí nedokázali odvrátit rohový kop, a tak přišel centr Petra Ševčíka, na který si naběhl Wallem a přesnou hlavičkou udeřil. Vedení sešívaným dlouho nevydrželo, neboť do úvodní čtvrthodiny hry vyrovnal Jakub Pokorný.

Ve 24. minutě o sobě dal opět vědět Ševčík, jenž prošel s míčem až k vápnu soupeře, kde zase našel Wallema. Tentokrát Nor pálil po zemi, ale neuspěl, neboť mu do rány skočil jeden z obránců. Pražané zůstali v tlaku a na konci první půle se to vyplatilo. Po zmatcích v obraně balon propadl do malého vápna k Tomičovi a ten jej poslal mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform.

Navýšit vedení mohl zpočátku druhého dějství Mick van Buren, když si naběhl na povedený centr. Proti jeho zakončení patou však Tomáš Digaňa předvedl skvělý zákrok. Krátký byl ovšem proti ráně Jurečky, jež se otřela o jednoho z olomouckých hráčů. Po hodině hry se do odraženého míče opřel Jan Vodháněl, ale snížení Sigmě nepřinesl, neboť jeho pumelice proletěla nad břevnem.

Domácí se nevzdali, ale sešívaný blok těžko proráželi. Když už se podařilo najít skulinku v obraně, jako tomu bylo třeba po centru, který si našel Jan Fiala, tak důležitý zákrok vytáhl Aleš Mandous.