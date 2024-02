Teplický Fila dal dva góly Zlínu a hlásí: Po nevydařeném podzimu se chci zlepšit

Teplický útočník Daniel Fila (21) po devíti měsících znovu dvěma góly zařídil svému týmu ligovou výhru 2:1 nad Zlínem. V dnešním úvodním utkání jarní části fotbalové ligy zopakoval svůj počin z loňského května a se čtyřmi trefami v aktuálním ročníku se posunul do čela týmové tabulky střelců. Reprezentant do 21 let, který na severu Čech hostuje z pražské Slavie, novinářům po zápase 20. kola řekl, že po nevydařeném podzimu cítí do zbytku sezony o to větší motivaci.

"Podzim nebyl úplně optimální, byl jsem dlouho zraněný. V posledním zápase proti Spartě jsem navíc neproměnil samostatný nájezd a nakonec jsme prohráli, to jsem si také dlouho vyčítal. Takže do jara mám velkou motivaci. Chci dosáhnout na nějaké mety, které jsem si nastavil, gólové i týmové," řekl Fila, konkrétnější ale být nechtěl. "Dvouciferný počet gólů? To právě nemůžu říct. Jsem tajemný, co?" odpověděl dobře naladěný útočník na přímou otázku.

Proti Zlínu otevřel skóre v 36. minutě po centru Michala Bílka z pravé strany. V 59. minutě srovnal Tom Slončík, záhy ale vrátil Fila "Sklářům" vedení po přihrávce před odkrytou bránu od senegalského spoluhráče Abdallaha Gninga. "Trenér nám vyčítal, že musíme na hřišti více spolupracovat. Druhou půli už to mělo nějaké parametry. Ten druhý gól byl z poloviny jeho," ocenil svého kolegu z útoku.

Stejný průběh měl i souboj z loňského května, v němž Fila rovněž poslal Teplice do vedení a v druhé půli krátce po vyrovnávací brance rozhodl. "Na minulý zápas jsem si vzpomněl, ale nějak zvlášť jsem na tom nelpěl," uvedl bývalý hráč Brna a Mladé Boleslavi. "I tak bych proti nim nechtěl hrát pořád. Mají nepříjemné stopery, radši mám zápasy proti silnějším týmům. Dávat góly ale musím všem, nemůžu si vybírat," podotkl.

Fila působí na severu Čech už od minulé sezony. Premiéru v novém dresu si dnes odbyl další host ze Slavie Albert Labík, pro něhož šlo o ligový debut. Poprvé za Teplice nastoupil i stoper Ondřej Kričfaluši, který v zimě z pražského celku přestoupil.

"Je to skvělé, dnes hráli oba kluci v základu. Odehráli super utkání. Je jenom na nich, jak k tomu přistoupí dál a jak porostou," dodal Fila, jehož nynější tým je na desátém místě tabulky.

