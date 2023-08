Šulc si po třech gólech nechá podepsat míč. Durosinmi se na mě zlobil, řekl

Plzeňského záložníka Pavla Šulce (22) k premiérovému hattricku v první lize dotáhli i spoluhráči, kteří ho přesvědčili, aby se v závěru utkání 4. kola v Českých Budějovicích ujal exekuce pokutového kopu. Přestože bývalý hráč Dynama není obvyklým penaltovým střelcem, pokus ve druhé minutě nastavení proměnil a zpečetil vítězství hostů 5:2.

"Kluci na mě křičeli, ať si ji vezmu. Já jsem v životě ještě nikdy takhle penaltu nekopal. Už bylo po 90. minutě, takže to bylo skoro bez nervů. Říkal jsem si, že když ji nedám, tak nebude hattrick, ale vítězství si už odvezeme. Ale jsem rád, že jsem ji proměnil," uvedl Šulc. "Vždycky jsem si přál vzít balon domů. Nechám si ho ještě podepsat od kluků. Jsem za to šťastný," doplnil plzeňský odchovanec.

Poprvé se v Českých Budějovicích trefil v 10. minutě, kdy využil zpracování míče Rafia Durosinmiho a zblízka zvýšil na 2:0 pro Plzeň. "Trošku se na mě zlobil, že jsem mu ten gól ukradl. Ale byl jsem u balonu rychleji a navíc jsem si myslel, že mi to stoper Budějovic ukopne. Proto jsem za to vzal, i když jsem to ani takhle nechtěl," řekl Šulc novinářům.

Známkování hráčů Budějovic a Plzně. Livesport

V 72. minutě netradičně skóroval hlavou. "Trenéři mi říkali, ať si hledám odražený míč. Před zápasem jsem říkal Lukášovi Hejdovi, ať si mě postaví tam, kam bude potřeba, abych mu kdyžtak odblokoval hráče. A najednou vidím, že ten balon letí na mě, tak jsem si řekl, že to zakončím sám," přiblížil.

Ve druhé půli plzeňští trenéři zvažovali, koho ze zálohy stáhnou. Přemýšleli i o Šulcovi, ale nakonec vystřídali střelce první branky Ibrahima Traorého. "Trenéři se rozhodli pro tuhle variantu, za což jsem rád. Byl jsem na sto procent rozhodnutý, jak penaltu zahraju," přiznal bývalý hráč Jablonce, Českých Budějovic, Opavy či Jihlavy.

Navázal na výkon ze čtvrtečního úvodního duelu 3. předkola Evropské konferenční ligy s maltskou Gzirou, ve kterém se gólem a dvěma asistencemi podílel na domácí výhře 4:0. "Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně a po té Evropě si odvážíme tři body. Z individuálního hlediska jsem šťastný, dneska se mi to povedlo," prohlásil Šulc, jenž vstřelil první tři ligové branky v tomto ročníku.

Kouč Viktorie Miroslav Koubek chválil autora hattricku za univerzálnost. "Je to všestranný hráč, velmi zdatný technicky a má výborné myšlení. Dříve se potýkal se střeleckou produktivitou, ale zdá se, že i v tomto se posunul dopředu," řekl trenér na tiskové konferenci.

Před sezonou se musel Šulcovi více věnovat kvůli tomu, že jeho přípravu ovlivnila účast na evropském šampionátu do 21 let. Do úvodních čtyř soutěžních utkání tak rodák z Karlových Varů vůbec nezasáhnul. "Trochu jsem ho potrápil, musel malinko potrénovat, ale pochopil to správně," dodal Koubek po čtvrtém soutěžním vítězství Plzně po sobě.