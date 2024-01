Valenta chce navázat na vydařený podzim. Vždy jsem měl pocit, že za Plzeň budu hrát, řekl

Záložník Matěj Valenta (23) míval při návštěvách Plzně pravidelně pocit, že jednou bude za Viktorii hrát. Předtucha se mu přestupem ze Slavie vyplnila. Na tiskové konferenci vyjádřil radost a úlevu, že se po několika hostováních konečně stal kmenovým hráčem západočeského celku. Rád by tu navázal na podzimní výkony v dresu Slovácka.

Valenta přišel ze Slavie spolu s dalším středopolařem Lukášem Červem v rámci transferu plzeňského brankáře Jindřicha Staňka do Edenu. "Upřímně vždycky, když jsem jel do Plzně nebo tady hrál, tak jsem měl pocit, že tady někdy v budoucnu budu působit. Asi ten pocit byl správný a je to skvělé," prohlásil.

Odchovanec Slavie v kariéře zasáhl jen do čtyř soutěžních zápasů A-týmu Pražanů. Hostoval v Českých Budějovicích, Liberci nebo Ústí nad Labem. "Není příjemné chodit po hostováních. Už jsem o zájmu Plzně něco věděl v létě a byl trošku smutný, že to nedopadlo. Ale teď to konečně vyšlo a jsem hlavně kmenovým hráčem někde. Pro životní stránku je dobře, že máte zázemí a bydlení. Už se na to moc těším," uvedl hráč, jenž s Viktorií podepsal smlouvu do roku 2027.

Za Slovácko v podzimní části sezony odehrál 17 ligových duelů a vstřelil tři branky, nyní počítá s bojem o místo v sestavě trenéra Miroslava Koubka. "Je nějakých pět kluků na dva posty a konkurence je velká. Ale to patří k velkému klubu, což Plzeň je. Věřím si, že se prosadím a budeme úspěšní. Na Slovácku se mi hrálo dobře a je jen na mně, jestli na to navážu tady," prohlásil bývalý reprezentant do 21 let.

Nemyslí na to, že by si v třetím celku tabulky FORTUNA:LIGY mohl v budoucnu vybojovat místo v reprezentaci, případně přestup do zahraničí. "Já si beru krátkodobé cíle, hlavně ty týmové. Moc se nekoukám na sebe. Samozřejmě je Plzeň krok dopředu. Chceme dojít co nejdál v poháru, vyhrávat v lize a snažit se postoupit co nejdál i v Konferenční lize," dodal Valenta, který má v nejvyšší soutěži na kontě 80 utkání, sedm gólů a dvě asistence.