Vypnout okolí, mít odolnou hlavu a touhu vyhrát. Derby přivítá nováčky, co je čeká?

Poprvé nasají atmosféru největšího českého zápasu. Na straně Slavie i Sparty figuruje šest hráčů, kteří mohou premiérově okusit pražské derby. Jak se takový zápas hraje? Jaké jsou pocity, když při debutu rovnou vstřelíte branku? Livesport Zprávy oslovily dva bývalé aktéry těchto bitev, kteří vědí, o jak velkou záležitost se jedná.

Využil špatné rozehrávky na ose hřiště, chopil se balonu a zpoza vápna do něho práskl. 3:0! Brankář Florin Nita ani nestihl předvést zákrok. Tak vypadal debut Ondřeje Lingra v souboji pražských "S". Ve svém prvním derby korunoval slávistický triumf 3:0 (6.12. 2020).

"Bylo to asi třetí nebo čtvrté utkání v základní sestavě Slavie. Trenéři mě tam postavili po evropských pohárech, kde jsem se asi osvědčil a věřili, že tak velký zápas zvládnu," vzpomíná záložník Feyenoordu na první derby. "Ale bylo to v době covidu, takže stadion byl prázdný a ještě to bylo na Letné, člověk si to tolik neužil," ušklíbne se. Hned však pro jistotu připomene, že jakmile se hrálo v Edenu před vyprodaným stadionem, okamžitě gólový zápis zopakoval i před domácím publikem.

Prosincový večer před třemi lety na Letné však nebyl zajímavý jen díky Lingrovi. První start a rovnou i dva góly rivalovi nasypal i Abdallah Sima. Společně s ním dvoubrankové představení v prvním startu v derby v samostatné české lize zvládl už jen Nicolae Stanciu ještě v dresu Sparty. Gólové premiéry v bitvě o Prahu se povedly celkem 21 hráčům. Patří mezi ně jména jako Václav Koloušek (2000), Tomáš Jun (2002), Daniel Pudil (2007), Ladislav Krejčí st. (2011) či Ondřej Kúdela (2018).

Naposledy se nováček trefil v divokém dubnovém derby (3:3), kdy skóroval slávistický obránce Igoh Ogbu. Jen pro zajímavost –⁠ na Letné se debutanti zapsali mezi střelce hned v 15 případech.

V neděli se však dva znepřátelené tábory utkají ve Vršovicích, kde to velmi dobře znají slávisté a sparťanům se zde nehraje nejlépe. "Nenávist cítíte už od příjezdu na stadion," vybavuje si Josef Hušbauer. "Je to úplně něco jiného, než na co jste zvyklý. Jestli na to něco platí? Nepřipouštět si atmosféru, nevnímat vaše okolí, protože vás to okamžitě přivede na myšlenky, které vás začnou svazovat. Začnete nad tím přemýšlet, co se řve, co se děje, a to vás semele. Stačí jen vylézt na rozcvičku, kde už je plná Tribuna Sever, ta spustí a okamžitě máte husí kůži. V tu chvíli si uvědomíte, že vás čeká něco velkého," vzpomíná Hušbauer.

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

"Derby není pro každého. Musíte být v hlavě mentálně odolný. Nemůžete se z něčeho jen tak podělat," má jasno Lingr. Na koho to může přijít v neděli? Převládají cizinci, kteří do tajů rivality pronikají pomaleji oproti Čechům a Slovákům, jimž střety slavných značek obecně nemohou uniknout. Na straně domácích si premiéru mohou odbýt Muhamed Tijani, Conrad Wallem, Andres Dumitrescu, Michal Tomič, Mojmír Chytil či Ogungbayi Boluwatife. V kádru Briana Priskeho zase šestice Peter Vindahl, Angelo Preciado, Veljko Birmančevič, Victor Olatunji, James Gomez či Michal Ševčík.

Kdo je podle Lingra z nových slávistů na derby připravený nejlépe? "Ideální předpoklady má Mojmír Chytil. A dobře se jeví i nový levý obránce Andres Dumitrescu. Proti Ženevě vypadal slušně."

Lingr však odmítá, že by hráči předem nedostali echo, o jakou událost se jedná. Derby režim je jasný. Zkušenější hráči si berou nováčky a vysvětlují jim co a jak. Cizincům se ukazují záběry z předešlých bitev. Nikdo nechce prohrát. Na hřiště jde 11 válečníků. Alespoň tak aktéři dění uvnitř popisují a vnímají. "O derby se mluví už od pondělí. Jakmile skončil nedělní zápas, druhý den už byla hlavní téma derby. Není možné, aby někdo netušil, jaký zápas vás čeká," líčí Lingr.

Velkým bouřlivákem a hecířem v těchto dnech ve Slavii býval Simon Deli. "Ten tím opravdu hodně žil. Bylo to tím, že byl v Česku dlouho a poznal, jaké to mezi těma dvěma kluby je. Na druhou stranu tu s námi byl Ruslan Rotaň a jeho výraz byl pokaždé stejný. Byl to obrovský flegmatik. Na jeho tváři jste nepoznal, zda jste derby vyhrál, či prohrál," směje se Hušbauer.

A poslední důležitý faktor –⁠ co potřebuje hráč před derby slyšet z úst trenéra? "Mně nemuseli trenéři říkat nic," směje se Lingr. "Já byl typ, který se uměl nahecovat a dostával do varu i ostatní. Ve Slavii je však prostředí, kde vás to nemine. Jindřich Trpišovský, Jarda Köstl či Houšťa (Zdeněk Houštecký, pozn. red) to s motivací týmu umí skvěle," dodává rodák z Havířova.