Za výhrou jsme si nešli, litoval plzeňský Červ. Zranění Sýkory? Nezaviněný zákrok

Záložník Lukáš Červ (22) litoval bodové ztráty v Karviné (0:0), uznal však, že fotbalisté Plzně měli na půdě ligového nováčka v utkání 27. kola udělat pro vítězství víc. Teď už bude se spoluhráči myslet na čtvrteční první zápas čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou. Viktoria se v něm bude muset nejspíše obejít bez Jana Sýkory (30), který se na hřišti předposledního celku tabulky zranil.

Nováček je pro posledního českého zástupce v pohárové Evropě nečekaně neoblíbeným soupeřem. Na podzim Karviná zvítězila v Plzni 1:0, ani doma s favoritem z třetí příčky tabulky neinkasovala a v bitvě o záchranu získala cenný bod. "V první půli jsme měli čtyři velké šance. Řekl bych, že kdybychom nějakou proměnili, tak tady vyhrajeme. Jenže gól jsme nedali. Nešli jsme si za tím, jak jsme jít měli, proto to tak dopadlo," řekl po utkání novinářům Červ.

Ocenil bojovnost domácích. "Hráli tak, jak potřebovali. Věděli, že kdyby nás zkoušeli napadat třeba výš, tak by to pro ně bylo horší a my bychom měli otevřenou obranu. Jezdili po zadku a o to těžší pak je, když se soupeř zatáhne do bloku a v něm jezdí," uvedl reprezentant do 21 let.

V závěru Karviná také zahrozila. "Už jsme hru otevřeli, chtěli jsme to zlomit. Nepovedlo se. Vždy, když jeden tým chce rozhodnout, tak druhý má více otevřeno do útoku. Ale myslím, že se kluci vždycky skvěle vrátili a nebylo to úplně těžké," uvedla dvaadvacetiletá zimní posila Plzně.

Stínem utkání bylo Sýkorovo zranění, které utrpěl poté, co ho Sebastian Boháč zblokoval při střele. "Zatím nevím, jak to s ním vypadá. Zítra půjde na vyšetření a uvidí se. Byl to nešťastný zákrok, ten frajer to určitě nechtěl. Honza střílel a rozhodčí říkal, že to není faul. Já nevím. Minimálně faul to byl, ale jaké má následky, to je jen smůla," popsal odchovanec Slavie.

Sýkoru přitom trenéři plánovali nechat rozehrát, aby byl variantou za Cheicka Souarého, který není na pohárové soupisce. "Od teď už určitě myslíme na Fiorentinu. Uvidíme, jak to ve čtvrtek zvládneme. Byl jsem na Euru do 21 let, hrál jsem Youth League v mládeži. Beru to tak postupně. Určitě to pro mě bude jeden z největších zápasů," avizoval Červ.