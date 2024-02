Zima měl velké únavové markery, takže to ještě ladíme, vysvětlil absenci největší posily Trpišovský

Kde je David Zima (23)? Nejdražší posila české zimy v dresu Slavie v duelu s Jabloncem na hřišti chyběla. Sešívaní napínavý duel s Jabloncem nakonec zvládli i bez navrátilce do Edenu. Byly to ale pořádné nervy. Přiznal to i trenér vicemistra Jindřich Trpišovský (47). Po vítězství 4:3 si pořádně oddechl a pro klubové stránky promluvil o duelu i o absenci posily z italského Turína.

"Z naší strany bylo vlastně všechno dobré, tedy kromě defenzivy. Dostali jsme dva góly, ať už zapříčiněním chyb, nebo velice dobrým provedením Jablonce. Celkově to byl zajímavý zápas, pět gólů v první půli, velice dobré tempo," shrnul dění na trávníku v první půli.

Po přestávce se prý stalo přesně to, co si v sešívaném táboře nikdo nepřál. "Chtěli jsme si vytvořit tlak a rychle přidat rozdílovou branku a nenechat si dát gól. Bohužel se stal přesný opak, dostali jsme branku jako přes kopírák s tou první, pak šel náš výkon dolů," mrzelo kouče z Edenu.

Slavii vytrhli trn z paty střídající hráči. Bylo to ale pořádné drama. S rozhodujícím gólem přišli sešívaní až v úplném závěru. "Udělali jsme si to složitější, než jsme měli, protože se ani nepamatuji, že bychom někdy dostali tři góly v lize doma. To je možná historický počin," líčil Trpišovský.

Moc děkoval fanouškům za podporu do úplného konce. "Hnali nás do poslední vteřiny, na celém stadionu udělali peklo před tím posledním rohem, což samozřejmě hráčům pomohlo. S věcmi do defenzivy nemůžeme být spokojení, alespoň si ale v pondělí máme co ukazovat," dodal kouč Slavie s tím, že divoká těsná výhra má větší cenu než vítězství, kdy by jeho svěřenci rychle vedli a kontrolovaně dovedli zápas k tříbodovému zisku. "Výhra je důležitá, na konci bude rozhodovat každý bod a ten gól z nastavení má cenu dvou. Všechny nás to vyždímalo," uvedl.

Kouč rovněž vysvětlil, proč v sestavě chyběl navrátilec David Zima. "Na tréninku vypadá dobře, akorát při příchodu měl v krevních testech velké únavové markery, takže to ještě ladíme," konstatoval Trpišovský.

"V Turíně byl ve skupině nehrajících hráčů, která trénovala trošku jinak, měla jiný program, takže David se ještě slaďuje s týmem. Jak ale říkám, proti Jablonci mohl nastoupit i on, Vlčák nebo Béřa. Zkrátka jsme se teď rozhodli pro jiné hráče, příště to ale může být zase jinak," uzavřel Trpišovský.