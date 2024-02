Livesport Daily #191: Mám čisté svědomí, říká o návratu do Sparty bývalý slávista Hovorka

Neuplynul ani rok od chvíle, kdy David Hovorka kvůli vleklým zraněním ukončil ve 29 letech profesionální kariéru. V té době byl osobností Slavie, za kterou si zahrál i Ligu mistrů. Předpokládalo se, a vyjádření představitelů Slavie tomu napovídala, že v Edenu bude pokračovat i po konci hráčské dráhy. Jenže během několika měsíců se situace změnila a odchovanec Sparty se vrátil tam, kde fotbalově vyrostl – od začátku roku pracuje jako mentální kouč v akademii na Strahově. I o tomto velkém zvratu vypráví v nové epizodě podcastu Livesport Daily.

"Když mi skončil herní kontrakt ve Slavii, tak se to nějak nepotkalo, nevyšlo to," vrací se zpátky do loňského jara. "Byl jsem bez práce, ale vzal jsem to, jak to bylo. Když mě někde nechtějí, tak prostě jdu dál. Řešil jsem věci sám se sebou, cestoval jsem, měl jsem možnost se na všechno podívat s odstupem. V té době jsem byl v kontaktu s Marianem Jelínkem, říkal jsem mu o své situaci a z toho pak vyplynulo, že by pro mě mohla být nabídka ve Spartě,” vysvětluje Hovorka, jak se upekl jeho návrat do klubu, kde fotbalově vyrostl.

"Moje fotbalová cesta mě naučila různé věci, které můžu klukům předávat. Baví mě to, mám rád fotbal a takhle to beru. Na Strahově jsem našel příjemnou a vstřícnou atmosféru. Samozřejmě jsou tam nějaké fórky na moji slávistickou minulost, ale všechno v dobrém. A kdyby měl s mojí cestou někdo problém, dokážu mu na to odpověď, protože před sebou mám čistý stůl," dodává Hovorka, který v akademii na Strahově plní roli mentální kouče pro sparťanské starší žáky a dorostence.

V nové profesi nespolehá jen na své zkušenosti z hráčské kariéry, snaží se i dál vzdělávat: "Začal jsem studovat vysokou školu Newton, obor mentální koučing. Teď už pracuju na dizertační práci a procházím si znovu celou svou fotbalovou cestu. Posunulo mě to zas dál," usmívá se.

Livesport Daily #191: Mám čisté svědomí, říká o přechodu do Sparty bývalý slávista Hovorka Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jak dnes vnímá rivalitu mezi Spartou a Slavií.

Které zranění kolene pro něj bylo nejhorší.

Čím může David sloužit mladým fotbalistou za inspiraci.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.