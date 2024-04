Ewertonův parádní gól na výhru Baníku nestačil, Olomouc přemohla Jablonec a utnula sérii proher

Remízou 2:2 skončil v 28. kole FORTUNA:LIGY souboj mezi Baníkem Ostrava a Karvinou, v němž otevřel skóre trefou z vlastní poloviny hřiště Brazilec Ewerton (27). S nerozhodným výsledkem 1:1 se rozešly také Zlín s Pardubicemi. Olomouc i přes červenou kartu, kterou obdržel Jiří Spáčil (25), dokráčela k domácímu vítězství na úkor Jablonce. Jediným úspěšným střelcem utkání se stal Juraj Chvátal (27). Hanáci zvítězili poprvé po sérii tří proher.

Domácí fotbalisté se postarali o první vzruch před bránou Dominika Holce už po čtyřech minutách. Jiří Klíma odcentroval před šestnáctkou na zakončujícího Abdullahiho Tanka, který upadl na malém vápně. Přitom se mu balon otřel o ruku a zapadl do sítě. Gólovou radost ovšem brzy vystřídalo zklamání, neboť se ukázalo, že nigerijský útočník skóroval z ofsajdového postavení. Na druhé straně se v ideální pozici objevil Patrik Čavoš, svoji střelu z úrovně penaltového puntíku ale namířil pouze do břevna.

V 19. minutě zvedla diváky ze sedadel neskutečná trefa Ewertona, jehož pokus z poloviny hřiště zapadl za vyběhnutého Holce. Šikovný Brazilec mohl vedení Baníku zdvojnásobit po další zajímavé situaci, jeho centr od rohového praporku však na poslední chvíli vyhlavičkoval z brankové čáry jeden z bránících hráčů.

Na další gólový okamžik se čekalo až do 63. minuty, kdy se prosadil hostující Martin Regáli. Baník ve druhé půli znatelně polevil v ofenzivní snaze, čehož nováček nejvyšší soutěže dokonale využil právě díky slovenskému útočníkovi, který se prosadil obstřelem na zadní tyč. Ostravané si vedení vzali zpět v 74. minutě, kdy byla po faulu Momčila Raspopoviče nařízena penalta.

K té se postavil Ewerton a svůj povedený výkon korunoval druhým zásahem. I na tuto trefu však našli hráči Karviné tu nejlepší odpověď. Andrija Ražnatovič si na hranici pokutového území počkal na přihrávku proti noze a nechytatelnou pumelicí nedal Jiřímu Letáčkovi žádnou šanci.

Před nepříliš důstojnou prvoligovou návštěvou toho oba celky v první půli moc nepředvedly. Už tak prořídlé hlediště se navíc ve 20. minutě takřka vyprázdnilo, jelikož fanoušci na protest proti vedení klubu opustili tribuny a před stadionem odpálili ohňostroj. Sektor ultras zanedlouho následoval i zraněný Jiří Sláma, kterého nahradil Jan Fortelný.

Odchody neustávaly, protože Spáčil prošlápl nohu Alexise Aléguého a po červené kartě se odebral do kabiny. Krátce po půlhodině hry se domácí příznivci vrátili, a tak byli svědky prvního hezkého momentu, když krásnou ránu Tomáše Hübschmana z halfvoleje vytěsnil Tadeáš Stoppen.

Druhý poločas měl k profesionálnímu fotbalu o poznání blíže. Jako první nebezpečně vypálil Fortelný a míč ukryl v rukavicích Jan Hanuš. Na druhé straně pořádně trápil defenzivu aktivní Hübschman, jenž dokonce i skóroval, ale asistent rozhodčího si všiml ofsajdu. O pohledný moment se postaral také talent z hanácké akademie Filip Uriča, proti němuž se zaskvěl jablonecký gólman.

Nevýrazný výkon zelenobílých nakonec ztrestal Chvátal, který se prosmýkl do vápna a střelou po zemi rozradostnil přítomné diváky. Od dalšího inkasovaného gólu pak uchránil demotivovaný hostující tým brankář Hanuš. Severočeši v závěru přece jen zvýšili tlak, v největší šanci však selhal Matěj Náprstek.

Vyrovnaný úvod utkání okořenil v 10. minutě dalekonosnou ranou pod břevno Vojtěch Patrák, brankář hostů byl ovšem připravený. Chvíli nato musel na druhé straně poprvé zasahovat Antonín Kinský, když po rohovém kopu zastavil balon směřující k levé tyči. V 18. minutě šel už Zlín do vedení. Vukadin Vukadinovič zakončil svůj sebevědomý úprk do šestnáctky zkušeně mezi nohy gólmana. Nedůraz pardubické defenzivy mohl potrestat i Martin Cedidla, který mířil vedle tyče.

Východočeši dostali krátce po návratu z kabin dárek v podobě pokutového kopu. Ten si vzal na starost Michal Hlavatý, jenž poslal balon nekompromisně do levé šibenice. Ševcům mohl vedení vrátit Alexandr Bužek, jeho nenápadnou odraženou hlavičku ale Kinský vyrazil do zámezí. Chvíli nato se propracoval do zakončení také střídající Nigerijec Kenneth Ikugar, zamířil však jen do náruče pardubického strážce.

