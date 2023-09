Barcelona měla namále, všechny body proti Seville zařídil Ramosův vlastní gól

Barcelona potvrdila v osmém kole La Ligy papírové předpoklady a na domácím stadionu skolila Sevillu 1:0. Hosté nastoupili do utkání ve velmi zkušené sestavě, z níž vyčnívalo především jméno Sergia Ramose (37), jenž se katalánskému velkoklubu postavil po třech letech. I on měl velkou zásluhu na dlouho bezgólovém stavu. Paradoxně to byla ale právě legenda Realu Madrid, která si v 76. minutě srazila míč do vlastní sítě, a rozhodla tak o dočasném návratu katalánského klubu do čela tabulky.

Vyztužené defenzivy obou celků působily v úvodu zápasu velmi kompaktně, útočníci to tak museli zkoušet z dálky. Pokus hostujícího Dodiho Lukébakia se však stočil nad branku a skákavou ránu Joaa Félixe na druhé straně vyrazil pozorný Orjan Nyland. Stejně se snažil skórovat i Barcelonou ostřílený Ivan Rakitič, proti jeho projektilu ovšem nejistě, ale ve výsledku úspěšně, zasáhl Marc-André ter Stegen.

Katalánský celek se první úspěšné kombinační akce dočkal ve 22. minutě, kdy Joao Félix tvrdým pokusem divže nerozpůlil břevno. Na konci úvodní půlhodiny atraktivního střetnutí už málem slavil Lucas Ocampos, takřka překonaného Ter Stegena ale zastoupil Gavi. Hřiště poté musel opustit zraněný Raphinha, po jehož odchodu stvrdil bezbrankový stav první půle slabou střelou do rukavic gólmana střídající Fermín López.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Do druhého dějství již nastoupila o poznání pasivnější Sevilla, která jako by vycítila, že zisk bodu z horké půdy mistra není vůbec daleko. Šance tak zapisovali na své konto takřka výhradně hráči katalánského klubu, jako třeba v případě Gaviho, jenž po rohovém kopu v 57. minutě hlavičkoval těsně nad branku.

Defenzivě soupeře zatápěl i v první půli nevýrazný Lewandowski, leč obrana úřadujícího šampiona Evropské ligy na něj byla skvěle připravená. Domácím střelcům tak nakonec paradoxně pomohl Ramos, jenž po hlavičce Lamina Yamala nešťastně poslal balon za záda Nylanda.

Tabulka La Ligy