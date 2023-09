Mallorca zaskočila Barcelonu a připravila velkoklub o body, Sevilla nasázela pět branek

Fotbalisté Mallorky remizovali v sedmém kole La Ligy před vlastními fanoušky s Barcelonou 2:2. Vedoucího celku z Katalánska se Piráti nezalekli a především zásluhou urostlého Vedata Muriqiho (29), který nejprve branku sám vstřelil a u druhé asistoval, se dvakrát ujali vedení. Ve druhém utkání Sevilla rozdrtila před vlastními fanoušky poslední Almeríi 5:1.

Už po osmi minutách bylo prakticky rozhodnuto o tom, že si hosté budou muset na posun vzhůru počkat. První úder Sevilly přišel po rohovém kopu, po němž sice nejprve Loic Badé trefil břevno, jenže z následné dorážky protlačil míč do sítě En Nesyri.

Hned vzápětí se z branky radoval i Maročanův útočný kolega Lukébakio, jenž se na levé straně hřiště chopil balonu, předvedl krásný slalom až do pokutového území a razantní střelou pod horní tyč zaznamenal svůj druhý gól po příchodu z Německa. Domácí následně na čas přenechali iniciativu soupeři, k obléhání vápna se vrátili až ve 38. minutě a hned z toho byl třetí zásah. Konkrétně se krásným obstřelem prosadil Suso.

Krátce po výměně stran se z gólu radoval i další mozek sevillské zálohy Erik Lamela. Ten si po rychlém brejku, který skvěle rozjel aktivní Lukébakio, naběhl na přihrávku letící z levé strany, a ačkoliv jeho zakončení postrádalo razanci, míči za čáru pomohl dobíhající bek Edgar González.

Přesvědčivě hrající Seville lehce zkomplikoval situaci pokutový kop ze 71. minuty, který umístěnou ranou k levé tyči proměnil Luis Suárez. Kolumbijcův zásah ale žádné heroické vzepětí outsidera nevyvolal, naopak v nastavení dal razítko na triumf svěřenců Josého Luise Mendilibara obránce Kike Salas.

Domácí začali zápas aktivně a proti favoritovi duelu nepůsobili vůbec zakřiknutě. Už v osmé minutě způsobili katalánské defenzivě problémy důrazným napadáním, po kterém se dostal uvnitř šestnáctky k míči Antonio Sánchez. Jeho první nahrávku sice zblokoval protihráč, ta druhá už ale našla Muriqiho, jenž z předbrankového prostoru prokázal zabijácký instinkt a poslal Mallorku do vedení.

Kosovský útočník se dostal během první půle i do dalších příležitostí, byl to ale hostující Raphinha, kdo pohnul před chvíli pauzou kolonkou vstřelených branek poté, co vyslal prudkou ránu z hranice vápna přesně k levé tyči. V nastavení první půle se ale o ten pravý gól do šatny postarali domácí, které po Muriqiho prodloužení rozjásal v pádu zakončující Abdón Prats.

Po změně stran tempo utkání trochu upadlo, neboť Rumělky nemusely nikam pospíchat, čemuž také přizpůsobily taktiku. V 65. minutě ale pronikl do vápna Lamine Yamal, kterého na první pohled sestřelil domácí obránce José Copete. Po intervenci videorozhodčího byl však hlavní sudí povolán k obrazovce, kde dostupné záběry vyvrátily jeho původní výrok, a penaltu tak odvolal.

Vyrovnání se hosté dočkali až čtvrthodiny před závěrečným hvizdem, kdy se na konci parádní týmové kombinace ocitl přesně zakončující López.

