Brankář Reina na důchod ještě nemyslí. Rozhodne klub, říká veterán z Villarrealu

Pepe Reina koncem srpna oslavil už 41. narozeniny, do starého železa každopádně stále nepatří a ukázal to například minulý týden. Zkušenému gólmanovi Villarrealu navíc stále nechybí chuť a letošní sezona by tak rozhodně nemusela být poslední v jeho bohaté kariéře.

Reina je odchovancem Barcelony, během kariéry strážil svatyně Liverpoolu, Neapole, Bayernu Mnichov, AC Milán, Aston Villy a Lazia a za Villarreal chytá už podruhé. Ještě loni byl jedničkou na palubě Žluté ponorky, letos ho nahradil Filip Jörgensen a mladému Dánovi předává cenné zkušenosti.

"Snažím se co nejvíce pomoci Filipovi, aby se neustále zlepšoval. Kamarádství je klíčovou věcí a neplatí to jenom ve fotbale, ale i v životě. Pokud měl například po utkání s Getafe (0:0) někdo důvod k radosti, byl to on a po něm já," prohlásil Reina.

"Dokud se bude jednat o plodnou spolupráci, tak v ní budeme pokračovat. Bude to každopádně klub, kdo rozhodne o tom, zda zůstanu ještě jeden rok, dvě sezony, nebo jestli odejdu už za několik měsíců," dodal.

Reina má ve své sbírce zlato z mistrovství světa i Evropy a v probíhajícím ročníku sbírá starty v Evropské lize. Před šesti dny Villarreal porazil Rennes 1:0 a gólman na tom měl lví podíl, když v závěru zlikvidoval pokutový kop. Navíc se stal novým španělským rekordmanem, jelikož v evropských pohárech nastoupil ke 187. startu, tolik jich žádný jeho krajan neposbíral.

"Moc času mi už nezbývá a sám si moc dobře uvědomuji, že konec kariéry se blíží, o to více se ze všeho snažím vytěžit maximum. Je to krásný pocit, když vám lidé okolo říkají, že si to zasloužíte. Náklonosti všech si vážím a výhra nad Rennes patřila všem, kteří mě na mojí cestě doprovázeli, manželce a dětem," nechal se dále slyšet někdejší španělský reprezentant.