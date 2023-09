Realu pomohl proti nováčkovi navrátilec Brahim Díaz. Girona po dalším vítězství vede ligu

Real Madrid porazil v sedmém kole La Ligy Las Palmas doma 2:0. Domácí se pořádně nadřeli, neboť brankář hostů Álvaro Valles předvedl zejména v první půli, kdy favorit vyslal osm střel na bránu, několik skvělých zákroků. Nicméně ani jeho hbité ruce nebyly všemocné, a tak jej ještě před přestávkou překonal Brahim Díaz ranou do šibenice. Pro navrátilce z AC Milán šlo o premiérovou trefu v dresu Bílého baletu po přesunu zpět do Španělska. Po pátém vítězství v řadě se do čela tabulky vyhoupla Girona.

Uzdravený Vinícius Junior začal pouze mezi náhradníky, a tak jen sledoval, jak se v úvodu jeho spoluhráči snažili prokombinovat k zakončení, ale obrana žlutomodrých odolávala. První velká příležitost přišla až v 19. minutě, kdy Federico Valverde křižným pasem nalezl osamoceného Joselua na malém vápně. Valles v bráně si však se střelou z blízkosti poradil.

Vzápětí se minisouboj Španělů zopakoval, když se útočník v bílém dresu uvolnil, ale ani z levého úhlu na gólmana Las Palmas nevyzrál. Valles měl neustále plné ruce i nohy práce, nicméně všem pokusům odolával a připisoval si úspěšné zákroky. Až v nastavení dostal míč přesně na nohu Díaz, jemuž defenziva nechala spoustu času na zpracování, čehož využil přesnou ranou do levé šibenice.

Úvodní tlak ve druhé půli si vytvořili hosté, ale bílá hradba mu odolala a přešla do protiútoku. Ten v 54. minutě využil Joselu, jenž si naskočil na centrovaný balon a umístil jej nechytatelně k tyči. Poté se hra uklidnila a větší šance přišla až v 72. minutě. Zdálky napřáhl Jonathan Viera, ovšem Kepa Arrizabalaga jeho pumelici schoval do náruče. Na nic jiného se nováček v soutěži nezmohl a Bílý balet se také nikam nehnal.

Svižný start Žluté ponorky mohl hned v úvodní minutě gólově podpořit José Luis Morales, svůj pokus zevnitř vápna však poslal vysoko nad bránu. Na sklonku úvodní desetiminutovky vyzkoušel Álex Baena pozornost Paula Gazzanigy, ale ranou doprostřed nechal Argentince vyniknout. Hosté sice v prvním poločase drželi balon na kopačkách častěji, nadějnou příležitost si ovšem vytvořit nedokázali.

A tak mohli jít před přestávkou do vedení domácí, jenže Gazzaniga střelu na přední tyč Yéremyho Pina vyrazil na rohový kop. Krátce po změně stran fauloval ve vlastním vápně Miguel Gutiérrez a hlavní sudí nařídil penaltu. Tu se štěstím proměnil Dani Parejo a zajistil žlutým jednogólový náskok. Gironu inkasovaná branka nakopla a v 56. minutě se jí podařilo vyrovnat.

Na centr Sávia si na zadní tyči naskočil Artem Dovbyk a přesnou hlavičkou nedal Filipu Jörgensenovi šanci. O chvíli později bylo v hostujícím sektoru na Estadio de la Ceramica ještě veseleji, když se po nakrátko rozehraném rohovém kopu prosadil taktéž hlavou Eric García. Pojistku mohl přidat Cristhian Stuani, ale z voleje rozezvonil pouze brankovou konstrukci.

Raketový start zajistil baskicému celku již v šesté minutě přesnou trefou Yuri Berchiche, na něhož po změně stran navázal Iňaki Williams. Na obě tyto branky však hosté dokázali reagovat. To se jim podařilo i proto, že Rojiblancos museli celou druhou půli odehrát bez vyloučeného Oihana Sanceta, jenž jako první hráč z top pěti evropských lig viděl v průběhu tohoto ročníku již dvě červené karty. Jeho nerozvážnost navíc částečně pokazila perfektní start Los Leones, kteří až do tohoto hracího dne zažívali nejlepší ligový start ve 21. století.

Nejblíže k rozhodující trefě měl v závěru úvodního dějství hostující Sergio Camello, který podle všeho dovoleným způsobem dostal míč do sítě, radost mu však překazil nepochopitelný hvizd rozhodčího Francisca Josého Hernándeze Maesa. Sudí, jenž pískal svou první sezonu v nejvyšší španělské soutěži, působil ne zcela jistým dojmem také během celého zbytku duelu, když rozdal celkem 11 žlutých karet a také jednu červenou.

Jedinou branku utkání zapsal po půlhodině hry Carlos Fernández, jenž zužitkoval rychle rozehraný přímý volný kop. Španělský útočník tím vyrovnal svůj gólový účet z posledních dvou sezon, do nichž zasáhl, ročník 2021/2022 ale třeba zcela vynechal kvůli zdravotním trablům. Podobné zranění si navíc neprožil v kariéře poprvé. Netopýrům krátce po hostujícím zásahu zkomplikoval situaci Selim Amallah, jenž se nechal po dvou slepených žlutých kartách vyloučit. Početní převahu sice Baskové nevyužili, těsný náskok si však udrželi až do závěrečného hvizdu.