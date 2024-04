Defenzivní specialisté Atlétika přerušili šňůru Villarrealu bez ligové prohry

Villarreal prohrál ve 30. kole La Ligy na domácím hřišti s Atlétikem Madrid 1:2. Hosty poslal do vedení Axel Witsel, pro bývalou oporu Dortmundu, s nímž se Los Colchoneros utkají ve čtvrtfinále Ligy mistrů, se jednalo o teprve druhý zásah od příchodu do španělské nejvyšší soutěže v létě 2022. Po změně stran domácí srovnali a zadělali na 10. ligový zápas v řadě bez prohry, jenže krátce po nástupu na trávník rozhodl střídající Saúl Ňíguez. Jinak spíš odborník na defenzivu zapsal svůj první gól v ročníku.

Madriďané se mohli dostat do vedení v sedmé minutě. Antoine Griezmann našel pasem za obranou volného Samuela Lina, ten ovšem napálil míč pouze do připraveného Filipa Jörgensena. Další slibná situace už přinesla do hostujícího kotle radost. Lino se tentokrát chopil role nahrávače a našel centrem od rohového praporku přesně hlavičkujícího Witsela.

V 17. minutě mohl navýšit skóre ve prospěch Atlétika Marcos Llorente, jehož zakončení na přední tyč ale vyrazil konečky prstů Filip Jörgensen. Villarreal nenacházel na aktivitu hostů odpověď a mohl být rád, že šel do šaten po nevyužitých šancích Rodriga Riquelmeho jen s jednogólovou ztrátou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po přestávce však na hřiště vyběhli domácí jako vyměnění. Šancí na jejich straně přibývalo a záhy se dočkali vyrovnání. Úspěšným střelcem byl v 50. minutě Alexander Sörloth, který z hranice vápna vypálil po zemi k pravé tyči. Zaskočené Atlético si vypracovalo možnost k zakončení až v 74. minutě, kdy střídající Álvaro Morata vyzkoušel Jörgensenovu pozornost ranou z úhlu.

Zkušený útočník byl blízko gólu také v 85. minutě, kdy centr od rohového praporku usměrnil jen na břevno. Poté mohli skóre překlopit na svou stranu domácí, v obrovské šanci ale selhal Dani Parejo, když z pozice penaltového puntíku přestřelil. V 87. minutě tak přišla rána z kopačky Ňígueze, jenž obdržel na hranici vápna balon a pohotově ho uklidil do dolního rohu brány.

Tabulka La Ligy