Girona opět najela na vítěznou vlnu. Návrat Realu na první místo režíroval Bellingham

Girona využila v zápase devátého kola La Ligy v Cádizu dlouhou přesilovku a po výhře 1:0 se posunula na první místo neúplné tabulky španělské nejvyšší soutěže. O již sedmé ligové výhře komety tohoto ročníku rozhodl po hodině hry Aleix García. Do čela se však ještě v sobotu vrátil Real Madrid, který doma rozmetal Osasunu 4:0. Dvěma góly se o to přičinil Jude Bellingham, jenž se rozehrál do obdivuhodné formy.

Utkání výrazně ovlivnila situace z 11. minuty, kdy byl po tvrdém faulu vyloučen domácí Darwin Machís. Katalánci využili početní převahu až po změně stran zásluhou Garcíi, který dostal na hranici vápna přesnou přihrávku od Yana Couta a zakroutil balon k pravé tyči.

Záhy mohl skórovat i sám Couto, proti němu ovšem dobře zasáhl Conan Ledesma. Katalánci s blížícím se koncem neriskovali a bezpečně kontrolovali náskok, což se jim podařilo. Napravili tak porážku 0:3 s Realem a dosáhli na premiérový tříbodový zisk na Estadio Nuevo Mirandilla.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Fanoušci Realu si poprvé zakřičeli gól už v deváté minutě, kdy po sérii krátkých přihrávek zamířil pod břevno Bellingham. Brzkou brankou se ovšem domácí možná až příliš uklidnili a ve vlažnějším tempu si další příležitosti nevypracovávali. Před odchodem do šaten naopak mohli zničehonic udeřit hosté. Jon Moncayola nejprve o kousek minul levou tyč a chvíli nato přestřelil ve stoprocentní šanci branku Ante Budimir.

Po změně stran ale uklidnil lehce nervózní publikum druhou trefou v utkání Bellingham. Anglický mladík si tentokrát počkal na hraně ofsajdu na přihrávku od Federica Valverdeho a střelou mezi nohy rozvlnil síť. Valverde měl prsty i ve třetím gólu Bílého baletu, když brilantním pasem vyzval k samostatnému úniku Viníciuse Júniora.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ten v rychlosti obešel brankáře a po zemi uklidil míč do opuštěné brány. Brazilskému útočníkovi o chvíli později děkoval Joselu, který po jeho přihrávce poslal balon za záda bezmocného gólmana. Host z Espanyolu v závěru mohl přidat pátou trefu domácích, z penalty ale trefil jen uprostřed stojícího Sergia Herreru.

Real může vítězství těšit i neskutečná fazona Bellinghama, který si sedmým a osmým ligovým zásahem v ročníku upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže. Madriďanům se vysoká částka utracená za ostrovního záložníka vyplácí, jelikož osm gólů v úvodních osmi představeních v La Lize v dresu Realu nezaznamenal ani v roce 2009 Cristiano Ronaldo, jenž se za stejný počet utkání prosadil sedmkrát.

Tabulka La Ligy