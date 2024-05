Girona zakončila nejúspěšnější sezonu klubové historie sedmičkou, Dovbyk vstřelil hattrick

Fotbalisté Girony ovládli utkání posledního kola La Ligy, ve kterém porazili Granadu na vlastní půdě vysoko 7:0. Hlavní postavou utkání se stal Viktor Cygankov (26), jenž na vítěznou trefu asistoval a další dvě branky sám vstřelil. Pozadu nezůstal ani Arťom Dovbyk (26), který se díky hattricku opět vyšplhal v boji o korunu pro krále střelců na první místo. Jistě sestupující Andalusané se tak museli smířit s další porážkou, přičemž si v letošní sezoně nepřipsali ani jedno vítězství na hřištích soupeřů.

O prohloubení výsledkové krize Granaďanů se pokusil hned v úvodu Yangel Herrera, jenž se za vápnem dostal k balonu a pohledným volejem poprvé vyzkoušel pozornost Marca Martíneze, který si nicméně s pokusem poradil. Podobným způsobem se pak otevřít skóre zápasu snažil kapitán domácích Aleix García, jehož svižný projektil prosvištěl jen těsně kolem vzdálenější tyče.

Herní převahu tak zužitkoval po rohovém kopu jeho spoluhráč Eric García, když hlavičkou z bezprostřední blízkosti nedal brankáři šanci. Na úvodní branku záhy navázal nejprve přesným zásahem Cygankov a krutý poločas pro tým z Granady dovršil z penalty i nejlepší střelec týmu Dovbyk.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další hřebík do rakve Andalusanů přidal po změně stran opět Cygankov, který tentokrát neměl problém umístit míč do odkryté branky, a podruhé se tak zapsal do listiny střelců. Sérii katastrof pro hosty pak završil v 61. minutě hráč z jejich vlastních řad Facundo Pellistri, jemuž byla udělena druhá žlutá karta, a dále tak oslabil svůj tým.

O symbolické snížení se o několik minut později snažil Lucas Boye. Jeho střela ze slibné pozice však postrádala potřebnou razanci, a větší rozruch tak nenadělala. Další góly na straně domácích tak přidal znovu Dovbyk, jehož dvě trefy ze závěru zápasu rozdělil přesným zásahem i střídající Cristhian Stuani.

Dovbyk odehrál skvělý zápas. Opta by Stats Perform

Girona tak zakončila famózní sezonu domácím vítězstvím a nyní už může myslet na následující ročník Ligy mistrů. Granada naopak bude muset bojovat o návrat mezi španělskou smetánku.

Tabulka La Ligy