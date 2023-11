Hráč měsíce očima analytiků: Jude Bellingham. Mladík se schopnostmi vyzrálé hvězdy

Jméno vítěze ankety Golden Boy o nejlepšího fotbalistu světa do 21 let bude sice oficiálně oznámeno až 10. listopadu, už nyní je ale prakticky jisté, že prestižní trofej nemůže získat nikdo jiný než Jude Bellingham (20). Prozatím mladému anglickému reprezentantovi vynesly jeho výkony v říjnu titul Hráč měsíce, jímž jej na základě dat vybrali analytici z české společnosti 11Hacks. Čím přesně vyniká?

Zpětně se zdá, že to ani jinak dopadnout nemohlo. První El Clásico právě probíhající sezony nabídlo fanouškům zcela vyrovnanou podívanou, ať už z pohledu kontroly hry, tak co do počtu či kvality vytvořených šancí. A dělbou bodů nakonec také málem skončilo. Real Madrid má ovšem Bellinghama. Anglický fenomén nejprve po hodině hry vyrovnal nádherným pokusem z dálky a v nastaveném čase následně otočil průběh utkání pohotovým zakončením z hranice malého vápna. Tedy z prostoru, který se mimochodem v poslední době stal jeho druhým domovem. Ale o tom až později.

Jen během října se Bellingham trefil napříč všemi rozehranými soutěžemi šestkrát a navrch přidal dvě gólové přihrávky, čímž vylepšil svou bilanci už na 13 tref v průběhu dosud odehraných 1126 minut. Vysoký počet vstřelených branek je přímým důsledkem jeho nedávné poziční transformace. Zatímco v německé Bundeslize plnil jako hráč Dortmundu střídavě roli osmičky a defenzivního záložníka, po příchodu do Realu se okamžitě adaptoval na novou soutěž i přesto, že se jeho povinnosti na trávníku hned od začátku výrazně liší.

Přičemž to rozhodně není tak, že by svou někdejší úlohu nemohl velmi zdatně plnit také v novém působišti. Rozsah jeho dovedností byl totiž napříč oběma defenzivnějšími pozicemi ve středu hřiště jednoduše impozantní. Zejména to platí o katarským šampionátem proložené sezoně 2022/23. To stále jako teprve 19letý teenager nastupoval na pozici šestky a patřil na ní mezi nejlepší hráče Bundesligy. Během utkání se průměrně pokusil o čtyři aktivní odebrání míče a udržoval si v těchto zákrocích úspěšnost 90 %. Pokud tedy proti soupeři vystoupil, připravil ho o míč v devíti případech z 10.

Podle pokročilých datových modelů navíc získával míče v důležitých prostorech, čili v situacích, kdy zastavil nebezpečně se vyvíjející útok soupeře nebo se jednoduše míč nacházel blízko branky jeho týmu. Na hřišti působil dojmem mnohem zkušenějšího a vyzrálejšího hráče a udržoval si skvělé výsledky v modelech, které poukazují na skvělé čtení hry, jako jsou například zachycené přihrávky nebo zablokované střely. Navíc byl velmi silný v soubojích na zemi přesto, že fyzický vrchol má stále ještě daleko před sebou.

Ke skvělému rozhodování v defenzivě je navíc nutné přičíst také to, jak obrovský vliv na hru svého týmu měl v momentech, kdy držel míč. Dovedl jej posouvat do lepších prostorů jak vlastními náběhy, tak i přihrávkami pro spoluhráče, a to nejenom ve středu hřiště, ale také ve finální třetině, kam se díky svému dobrému pohybu pravidelně dostával. A to dokonce i v těch částech sezony, kdy plnil defenzivnější roli.

Jeho schopnost převzít balon, překonat velkou plochu hřiště, zavézt míč do nebezpečnějšího prostoru a následně připravit šanci spoluhráči nebo se sám dostat do zakončení reflektovaly i pokročilé datové metriky. Podle modelu GPA+ (goal probability added), který po celou sezonu mapuje všechny hráčovy doteky s míčem a následně spočítá, do jaké míry zvyšovaly šanci jeho týmu na vstřelení branky, byl na svém postu nejlepším hráčem v Bundeslize.

Tři odlišné pozice? Žádný problém...

Přesto měl ovšem trenér Carlo Ancelotti s posilou za 103 milionů eur jiné plány. Hned od úvodního kola La Ligy jako by fotbalovému světu vyslal jasný signál – tohle je nový Real Madrid. Úloha defenzivního záložníka leží na bedrech Auréliena Tchouaméniho a jako osmičky v týmu fungují další zástupci nastupující generace Federico Valverde s Eduardem Camavingou, se kterými alternuje ikona týmu Toni Kroos. A Bellingham? Ten se v rozestavení 4-4-2 postavil na vrchol středového diamantu, kde se spíš než jako desítka často chová v podstatě jako hrotový útočník. Podniká náběhy jako on, dostává se k podobným střelám jako on a také tak zakončuje.

Bellingham se zatím postaral o 26 % z celkového objemu očekávaných branek Realu (mezi hráči nad 450 minut – pozn. red.), což je druhý nejvyšší podíl za útočníkem Joseluem. Ten je aktuálně na 30 %. Až daleko za nimi jsou křídla Rodrygo a Vinicius Júnior. Bellinghamových 0,45 očekávaných branek na zápas je mezi ofenzivními záložníky v La Lize nejlepším výsledkem. Za zápas vyšle na branku soupeře 2,3 střely a udržuje si průměr necelé jedné reálné trefy na zápas.

Z celkem 24 dosud zaznamenaných pokusů vystřelil rovnou 19krát zevnitř šestnáctky, přičemž se v drtivé většině jednalo o pokusy z centrálních prostorů, často na hranici malého vápna a ve čtyřech případech dokonce přímo v něm. Přestože Bellingham nezahrává standardní situace, posílá do vápna obrovský objem přihrávek a v metrice očekávaných asistencí patří mezi horních 25 % středních záložníků. Skvěle si opět vede v modelech hodnotících celkový přínos přihrávek pro fungování týmu.

A to samé, stejně jako v Bundeslize, platí také pro jeho náběhy a driblink. Výborný pohyb neuplatňuje pouze v soupeřově vápně, nýbrž také v mezihře, kde po zisku míče pravidelně překonává soupeřovy řady a není divu, že patří mezi nejfaulovanější hráče v lize.

Bellingham během posledních 15 měsíců jasně ukázal, že zvládne podávat elitní výkony na třech odlišných pozicích, což je v moderním fotbale něco zcela nevídaného. Nejenže disponuje unikátním souborem dovedností, podle všeho také vysokou psychickou odolností a vůdcovskými schopnostmi. Na hřišti působí dojmem hráče v nejlepším fotbalovém věku a je proto snadné rychle zapomenout na to, že se ve skutečnosti jedná teprve o 20letého mladíka.