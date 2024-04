Konec kapitána a legendy. Muniain oznámil, že po 15 sezonách opustí Bilbao

Kapitán Atleticu Bilbao Iker Muniain (31) po sezoně poprvé v kariéře změní působiště. Dvojnásobný španělský reprezentant a odchovanec klubu strávil v A-týmu baskického celku 15 sezon. Aktuálně pátý tým tabulky La Ligy a úřadující vítěz Copa del Rey informoval o konci hrající legendy na webu.

"Do klubu jsem přišel ve 12 letech a po téměř dvou dekádách jsem se rozhodl odejít. Nebylo to snadné, ale považuji to za nejlepší pro sebe i pro Athletic. Končím na vrcholu a po splnění snu, když jsem mohl zvednout nad hlavu trofej pro vítěze poháru," řekl Muniain.

Dvojnásobný mistr Evropy do 21 let byl považován za velký talent, hned dvakrát ale jeho kariéru zbrzdilo vážné zranění kolena. I tak za Bilbao odehrál 557 soutěžních zápasů, což ho řadí na druhé místo klubových tabulek za Josého Ángela Iribara (614 utkání). Z pozice ofenzivního záložníka nastřílel celkem 75 gólů.

Muniain pomohl 6. dubna proměněnou penaltou v rozstřelu proti Mallorce k výhře ve Španělském poháru, který Baskové získali po 40 letech. S Athleticem si zahrál i finále Evropské ligy v sezoně 2011/12, v němž Bilbao nestačilo na Atlético Madrid (0:3)

