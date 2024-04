V Bilbau oslavilo triumf v Copa del Rey téměř milion lidí, hráči se plavili na bárce La Gabarra

Největší baskické město Bilbao se ve čtvrtek zahalilo do červenobílé. Aby také ne, místní Athletic Club vybojoval po čtyřiceti letech další trofej, když ve finále letošního ročníku Copa del Rey porazil Mallorku. Kromě bujarých oslav na souši také vyplula – jak velí tradice – na 13 kilometrů dlouhou trasu po řece Nervión symbolická bárka La Gabarra.

Čtyři desítky let dlouhé čekání utnulo Bilbao, když v sobotu ve finále domácího poháru porazilo 2:1 na penalty Mallorku. Do své sbírky tím přidalo už 24. trofej pro vítěze Copa del Rey, což z něj po Barceloně činí druhý nejúspěšnější klub soutěže.

Tak speciální událost si žádala i speciální oslavy. A ty ve městě naplno propukly ve čtvrtek. "Bylo prolito mnoho slz, prohráno mnoho finále, ale teď jsme tady a jsme vítězové. Tohle je naše, tohle je vaše, je to úspěch celé rodiny Athleticu," hlásal z balkonu tamější radnice kapitán týmu Iker Muniain, když fanouškům vystavoval na odiv trofej.

Za jedinečný označil zisk titulu i trenér Ernesto Valverde. "Děkuji vám, že jste nám připravili nezapomenutelný den. Tuhle oslavu by měl zažít každý, ať to stojí, co to stojí. Tohle je nejúchvatnější klub na světě, to je jisté. Co se týče oslav, je to ten nejlepší," pronesl.

Výjimečný byl triumf také pro bratry Williamsovy, kteří za Athletic Club nastupují. "Pořád se musím štípat, když to vidím. Jsme blázni, jsme blázni! A jsme maximálně hrdí. Na ty, kteří tu jsou, i na ty, kteří tu nejsou. Tihle fanoušci a lidi si úspěch zaslouží," radoval se starší z dvojice bratrů Iňaki.

Jasno o jedinečnosti oslav měl i zkušený záložník Ander Herrera. "Slavil jsem tituly v Manchesteru i v Paříži, ale tohle je něco jedinečného a jiného než všechno ostatní. Vyhráli jsme se skupinou přátel. Na ulici neslaví jen lidé, kteří mají rádi fotbal, ale také lidé, které to moc nezajímá. Slaví zkrátka všichni," uvedl.

Třicetiletý Iňigo Lekue pak připustil, že oslavy probíhaly v Bilbau i v předchozích dnech. "V úterý jsme zažili neuvěřitelnou zábavu, naprosto improvizovanou party na ulici s mnoha mladými fanoušky," přiznal.

Týmovou loď, která plula z města Getxo do Bilbaa, doprovázelo zhruba dalších 150 menších plavidel. Oslav se celkově dle odhadů zúčastnilo lehce pod milion lidí.