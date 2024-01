Konec několikaleté ságy? Mbappé údajně vyslyšel volání z Madridu a domluvil se na přestupu

Přestupová sága kolem Kyliana Mbappého (25) je podle všeho u konce. Francouzský útočník, který byl spojovaný s odchodem z PSG téměř každé přestupové období, se údajně domluvil s Realem Madrid. Podle francouzského serveru Footmercato by se měl do španělské metropole přesunout 1. července jako volný hráč. Oba kluby zatím o přestupu mlčí.

Mbappé dlouhodobě patří mezi hlavní přestupové cíle Realu. V roce 2022 se dokonce s vedením královského celku ústně domluvil na přestupu, ze všeho ale nakonec sešlo poté, co mu PSG nabídlo výrazně vylepšenou dvouletou smlouvu.

Ta francouzské hvězdě v červenci končí a proto znovu ožil madridský zájem. Prezident Realu Florentino Pérez již v prosinci deklaroval, že s Mbappém bude jednat, podle serveru The Athletic si ale jako podmínku stanovil podepsání kontraku do poloviny ledna.

Nyní se zdá, že čas Realu konečně nadešel. Ač se v posledních dnech zdálo, že Mbappé má blíž do Anglie než do hlavního města Španělska, v událostech nastal další zvrat. Mbappé údajně odmítl nabídky několika celků Premier League v čele s Liverpoolem a domluvil se v Madridu. Zdá se, že několikaleté oťukávání tak konečně došlo do cíle.

Podle informací sportovního webu The Athletic Mbappé kývl na aktualizovanou nabídku, která je nižší než ta, jakou do Francie poslal v roce 2022. Podpisový bonus by měl činit 130 milionů eur a francouzský útočník by si měl ročně přijít na 26 milionů eur.