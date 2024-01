Mbappé i kouzelné duo z Realu. TOP 10 fotbalistů, kteří mohou využít Bosmanovo pravidlo

Ve fotbalové Evropě se tomu říká Bosmanovo pravidlo. Pokud je hráč šest a méně měsíců od vypršení kontraktu, může "beztrestně" jednat s potenciálními zájemci a po skončení smlouvy se tak připojit k novému týmu. Tato skutečnost se už v lednu týká několika velmi zajímavých jmen, Livesport Zprávy proto vybírají desítku těch vůbec nejzvučnějších.

Nekonečný příběh, který stále není u konce. Opět se objevují zvěsti, že se Real Madrid pokusí získat francouzskou hvězdu zadarmo, ale co se reálně stane, můžeme jen odhadovat. Tato sága se táhne již tři roky a bude pokračovat ještě minimálně několik měsíců. Různá média píší o různých scénářích. Dokonce i o tom, že by se mohly zapojit kluby Premier League.

V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že držitel Zlatého míče po sezoně skutečně opustí Real Madrid. Jeho vytížení kleslo především kvůli konkurenci mladších hráčů, kteří si rozložili zátěž mezi sebe. Chorvat však dokazuje, že věk je jen číslo, a i nadále podává kvalitní výkony. V září oslavil 38. narozeniny a logicky se tak spekuluje o zájmu ze Saúdské Arábie.

Němec vyhrál s Realem Madrid stejně jako Modrič vše a společně tak vytvořili ikonické duo, které má ve fotbalové historii jen málo konkurentů. Kroos přitom oslavil teprve 33. narozeniny, takže má prostor se ještě posunout. Je však otázkou, zda se mu to v Realu podaří. V posledních dnech zaujala zejména zpráva, že by se mohl vrátit do národního týmu, aby si zahrál na domácím mistrovství Evropy.

Kostarický brankář si bude vybírat z mnoha nabídek. Z pařížského velkoklubu určitě odejde, neboť po příchodu Donnarummy jen zahřívá lavičku. Začátek roku 2023 strávil na hostování v Nottinghamu, ale nyní není vůbec využíván, což je vzhledem k jeho kvalitám obrovská škoda.

Odchod z Neapole vypadá v jeho případě velmi pravděpodobněji. V posledních týdnech se hodně mluví o tom, kde by mohl skončit. Velký zájem o něj mají kluby ze Saúdské Arábie, ale také konkurenční Inter. Zieliński působí pod Vesuvem od roku 2016 a vypracoval se v jednoho z nejlepších hráčů na svém postu na světě, v květnu však oslaví 30. narozeniny.

Španělský obránce patří ke stálicím Atlétika, za které odehrál 16 ligových zápasů a šest duelů v Lize mistrů. Reprezentant je na přestupovém trhu horkým zbožím. Madridský celek mu nabízí novou smlouvu, ale jako osmadvacetiletý hráč by mohl zkusit i nové dobrodružství.

Pozice stopera v PSG je zajímavě obsazená, ale do hry se přimíchala i zranění. Samotný Kimpembe nenastoupil od února a za posledních 16 měsíců se představil pouze v osmi zápasech, přičemž pouze jednou byl v základní sestavě. V konkurenci hráčů jako Milan Škriniar, Marquinhos, Lucas Hernández, Danilo Pereira a nyní i Lucas Beraldo bude nesmírně těžké ho po zranění začlenit zpět do základní sestavy. Proto je odchod reálnou možností.

Francouzský záložník je pro Juventus důležitým hráčem a zdá se, že konečně naplnil potenciál, který měl na začátku kariéry. Nějakou dobu mu trvalo, než se skutečně naplno projevil. V současné době to však nevypadá, že by v turínském týmu pokračoval. V minulosti o něj stál Manchester United a ozval se i konkurenční Inter.

Ačkoli se to možná nezdá, argentinský mistr světa oslaví v únoru 36. narozeniny a po letním turnaji Copa América ukončí kariéru v národním týmu. Před sezonou podepsal roční smlouvu s Benficou, do které přišel z mateřského klubu Rosario. Že by se kruh na klubové úrovni uzavřel? Ve hře je však několik možností.

Africký defenzivní záložník patří na svém postu k nejlepším hráčům Premier League. Po sestupu Leicesteru i přes zájem největších světových značek zůstal a hraje pouze v Championship. Končí mu však smlouva, a tak pro něj bude snazší přestoupit na prestižnější adresu. Očekává se, že toho využije, protože zájem o něj stále trvá.

Další známá jména: Guido Rodríguez, Daichi Kamada, Serge Aurier, Rui Patrício, Koen Casteels, Eric Dier, Lukas Klostermann, Lucas Vazquez, Lloyd Kelly, Tosin Adarabioyo, Joel Matip, Tiago Djalo, Alex Sandro, Harry Toffolo, Leonardo Spinazzola, Koke, Thiago Alcantara, Jorginho, Marco Reus, Dele Alli, Nicolas Pépé, Juan Cuadrado, Felipe Anderson, Che Adams, Kelechi Iheanacho, Willian, Valentin Barco, Ivan Perišič, Pablo Fornals, Aaron Wan-Bissaka*, Alex Meret*, Kenny Tete*, Victor Lindelof*, Marcos Alonso*, Anthony Martial*.

* Hráči označení hvězdičkou mají ve smlouvě opci na prodloužení smlouvy.