Livesport Daily #120: Bellingham má všechno. Už teď je mezi nejlepšími na světě, říká Tomáš Podvín

Dvacetiletý Angličan Jude Bellingham si začíná podmaňovat Real Madrid a potažmo celý fotbalový svět. Reprezentační záložník má po přestupu z Borussie Dortmund famózní formu, v tomto týdnu vyhrál jako první Angličan trofej pro nejlepšího hráče světa do jednadvaceti let a mluví se o něm jako o diamantu, který bude fotbalové trávníky zdobit řadu let. V čem tkví kouzlo Juda Bellinghama, jaké jsou jeho největší přednosti a jak se kvůli němu změnila hra samotného Realu Madrid? Téma, které jsme v dnešním díle Livesport Daily probrali s bývalým novinářem a zakladatelem webu bilybalet.cz Tomášem Podvínem.

V Birminghamu, kde svoji velkou fotbalovou kariéru odstartoval, vyřadili jako poctu jeho číslo 22 už když mu bylo teprve sedmnáct let. Během tří let v Borussii Dortmund se poté etabloval mezi evropskou elitou a v poslední sezoně se stal nejlepším hráčem celé Bundesligy. V létě však svoji kariéru povýšil na úplně jiný level. Přestupem do slavného Realu Madrid získal pozornost celého světa a fanoušci jsou z jeho prvních měsíců v klubu k u vytržení.

V deseti zápasech španělské La Ligy vstřelil už deset gólů, další tři přidal v milionářské Lize mistrů a ukazuje se, že částka 103 milionů eur, kterou za Bellinghama Real Madrid vytáhl z kapsy, byla naprosto opodstatněná.

"Řekl bych, že pozorujeme mánii kolem jeho osoby, i když samozřejmě ještě nedosahuje takového věhlasu jako třeba Cristiano Ronaldo nebo Kyliana Mbappého. Bellingham se do této role ale dostává a to až nečekaně rychle. V tuhle chvíli je to i marketingově největší hvězda Realu a nikdo rozhodně nečekal, že bude mít takhle snový úvod," říká expert na Real Madrid Tomáš Podvín.

Livesport Daily #120: Bude Jude Bellingham nejlepším hráčem světa? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Bellinghamovu mentální vyspělost a fotbalové dovednosti.

Změnu stylu Realu po jeho příchodu.

Budoucnost a potenciál zálohy slavného klubu.

- pokračování Carla Ancelottiho na lavičce Realu

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.