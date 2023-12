Osasuna proti Vallecanu ukončila ligové trápení, v závěru ji spasil hlavičkující Raul

Páteční předehrávka 17. kola La Ligy mezi domácí Osasunou a Vallecanem vyústila ve vítězství týmu z Pamplony 1:0. Ve vyrovnaném utkání kromě dvou nastřelených brankových konstrukcí zářili i oba brankáři. Kouzlo Stoleho Dimitrievskiho ovšem odčaroval v 95. minutě po rohovém kopu Raul, čímž zajistil pro Los Rojillos teprve druhou domácí výhru v sezoně. Rayo naopak nezvítězilo již v sedmém ligovém duelu v řadě.

Už v 10. minutě mohli z obrovské šance skórovat hosté, Florian Lejeune ovšem z krásné střely trefil pouze pravou tyč. Po celý první poločas byli aktivnější směrem dopředu hráči Vallecana. Po půlhodině hry spálil stoprocentní příležitost Abdul Mumin, který z bezprostřední blízkosti trestuhodně přestřelil domácí bránu. Postupem času se do útoku začali dostávat i fotbalisté Osasuny.

Ke gólu to ovšem nevedlo, a tak oba celky tak odcházely do šaten za bezbrankového stavu. Jen pár chvil po změně stran se blýskl fantastickým zákrokem Sergio Herrera, jenž se přemisťoval k levé tyči a reflexivním zákrokem nohou vyrazil střelu Raúla de Tomáse do bezpečí. Francouzský obránce Lejeune, jenž v první půli nastřelil tyč, zahrozil krásnou ranou z dálky i v 67. minutě, tentokrát však jeho pokus proletěl těsně nad.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V závěru byli mnohem aktivnější Zrzci. V 79. minutě Iker Muňoz trefil pouze břevno, v nastaveném čase potom předvedl famózní zákrok Dimitrievski. Ani to však hostům na remízu nestačilo, jelikož v poslední minutě střetnutí rozhodl přesnou hlavičkou po rohovém kopu Raul.

Tabulka La Ligy