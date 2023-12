Pietní dohrávka v Granadě vyústila v remízu. Roli střelců obou týmů obstarali hráči Bilbaa

Fotbalisté Granady a Bilbaa remizovali 1:1 v dohrávaném zápase 16. kola La Ligy, který byl v neděli kvůli úmrtí fanouška v hledišti po čtvrthodině přerušen. Hostující Athletic vstupoval do dnešního pokračování s jednobrankovým náskokem, vlastní gól Ruize de Galerrety (30) z druhého poločasu ale přinesl Granadě vyrovnání. Bilbao po zisku bodu uhájilo páté místo v tabulce.

Granada s druhou nejhorší obranou v celé soutěži si na výborně útočící Basky věřila, poslední čtyři domácí zápasy proti tomuto týmu totiž dokázala dovést do zdárného konce a snažila se o to i tentokrát. Jako první branku ohrozil Myrto Uzuni, toho však dokázal vychytat Unai Simón v bráně Los Leones.

Odpověď hostů na sebe nenechala dlouho čekat. Nejlepší střelec Bilbaa Iňaki Williams si v šesté minutě naskočil na centr a usměrnil ho doprostřed brány, zmatený gólman Granady však na jeho pokus nedokázal včas zareagovat.

Více se toho událo až po dohodnutém přerušení a minutě ticha. Velkou šanci si v 33. minutě vypracoval Oihan Sancet, nad razancí a směrem však dlouho nepřemýšlel a bránu těsně minul. Jasnou statistickou převahu tak nadále drželi hosté, kteří nadvládu dokázali zejména před koncem prvního poločasu, kdy Iňaki Williams trefil hlavičkou horní tyč.

Jednogólový náskok z prvního poločasu si hosté nadále hlídali jako oko v hlavě zejména zásluhou všudypřítomné obranné linii, i ta ale začala chybovat. Smolný vlastní gól zaznamenal v 55. minutě De Galarreta, který místo do bezpečí odhlavičkoval balon do vlastní sítě za zády nehybného Simóna a zničehonic se změnil ráz utkání. Trenéři chtěli hru oživit sériemi střídání, nicméně ani ty pomalejší tempo nezrychlily a stav 1:1 vydržel až do konce.

Oba týmy se snažily útočit od samého začátku, síť se poprvé rozvlnila již v 10. minutě. Radost Floriana Lejeuneho z doklepnutí ale trvala jen okamžik, neboť se Raúl de Tomás nacházel v jasném ofsajdu. Španělský útočník si napodruhé své postavení již pohlídal, Vicente Guaita ale míč odrazil a z následné dorážky Isiho Palazóna nemusel mít nakonec strach, neboť vysoko přeletěla břevno.

Neúspěšné příležitosti jen podtrhly aktuální rozpoložení obou celků, ačkoli De Tomás byl brance opravdu blízko, a to ve 45. minutě, kdy jeho prudkou a přesnou hlavičku zvládl vyškrábat do bezpečí gólman Guaita.

Ani druhý poločas nikterak nenasvědčoval gólovým hodům. Guaita nepřestával udivovat svými zákroky, kterými držel hosty v kontaktu navzdory jasné převahy Vallecana. Krátce po uplynutí poločasové přestávky vychytal tentokrát přesnější ránu Palazóna, jemuž nepomohl ani rychlý sprint směrem k brankářově bráně.

Guaitova soupeření tváří v tvář s De Tomásem ukončilo až vystřídání domácího útočníka po 70 minutách. Jeho roli však velezkušený Radamel Falcao nepřevzal, a na gól tak diváci v Madridu čekali marně.

