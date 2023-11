Překvapení víkendu podle dat: Úspěšná šňůra Betisu je v ohrožení, další test pro Palmeiras

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto každý pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Na první pohled se zdá, že se bude jednat o utkání se zcela jednoznačným průběhem. Betis v lize neprohrál už šestkrát v řadě a na pohárové pozice aktuálně ztrácí pouze jediný bod, zatímco Mallorca se pohybuje až na 16. příčce tabulky LaLigy s tříbodovým odstupem od pásma sestupu. Dost možná však tým trenéra Manuela Pellegriniho čeká před vlastními fanoušky stejně náročné střetnutí jako v uplynulém kole, kdy těsnou výhru 2:1 proti Osasuně vystřelil záložník Isco až ve čtvrté minutě nastavení.

Ačkoliv se Betisu v poslední době výsledkově daří, předváděnou hrou za těmi nejlepšími ligovými celky viditelně zaostává a ve většině důležitých ofenzivních i defenzivních metrik se pohybuje spíš okolo průměru. Tedy ve stejných vodách, v nichž se nachází Mallorca. Co do kvality a objemu povolených šancí jsou si oba celky podobné jako vejce vejci. Jejich 1,22 očekávaných inkasovaných branek je zhruba na úrovni Bilbaa s Realem Sociedad a napovídá, že by měla Mallorca v nadcházejících týdnech stoupat tabulkou směrem vzhůru.

Podobné jsou také oba útoky – Betis nastřádal 14,31 očekávaných branek, Mallorca je na hodnotě 12,52. Hlubší analýza nicméně ukazuje, že by sevillský celek mohl mít problémy ve vzduchu. Má totiž jednu z nejnižších procentuálních úspěšností defenzivních hlaviček, vedle toho větší počet nebezpečných šancí z centrů dopustil zatím pouze Villarreal.

Pořadí LaLigy podle vytvořených šancí ze standardních situací. 11Hacks / Livesport

Naopak soupeř z Baleárských ostrovů si udržuje nadprůměrnou úspěšnost ofenzivních hlaviček a ve vzduchu je nebezpečný nejenom ze hry, ale především ze standardních situací. Z těch si zatím vytvořil ty nejhodnotnější šance z celé LaLigy a vstřelil čtyři branky, což je druhý nejvyšší počet v soutěži.

Společně s Getafe je Mallorca remízovým králem soutěže. Oba kluby si v dosud odehraných 11 utkáních dělily body s protivníky hned v šesti případech a asi málokoho překvapilo, že jejich vzájemný duel skončil minulý týden výsledkem 0:0. Zvládne nyní Real obrat o body i věhlasnějšího soupeře?

Jedním ze šlágrů víkendu v brazilské Sérii A bude duel druhého Palmeiras se sedmým Athleticem Paranaense. Zatímco hosté za sebou mají na zajímavé události chudé utkání proti Corinthians, Palmeiras ve čtvrtek svedli emočně vypjatou bitvu proti lídrovi z Botafoga. V té dokázali nejprve dohnat třígólové manko a v nastaveném čase poté dokonali velký obrat na 4:3, čímž se svému sokovi přiblížili na dostřel tří bodů. Další obtížné utkání se pro ně však nezadržitelně blíží.

Podle "tabulky pravdy", tedy analytické metriky očekávaných bodů, která zohledňuje ofenzivní i defenzivní výkony, jsou nedělní soupeři dvěma nejlepšími týmy Série A. Rozdíl mezi nimi by měl být přitom pouze jednobodový. Palmeiras povolili v dosavadních zápasech svým soupeřům o dvě očekávané branky méně a mají k dispozici velmi dobře chytajícího veterána Wevertona, Athletico je naproti tomu o něco lepší směrem dopředu. Ale i tam jsou rozdíly minimální.

Hosté sice mohou litovat zranění mladého útočníka Vitora Roqueho (od příštího července hráče Barcelony), který během 1739 odehraných minut stihl vstřelit 11 branek a na další tři nahrát, ovšem i přes jeho aktuálně už osmizápasovou absenci si vytvářejí dostatečný objem šancí. Víc branek vstřelila od poloviny září jen tři další mužstva. Hodně je vidět jiný útočník Pablo, který se v posledních čtyřech utkáních prosadil třikrát.

Palmeiras se budou před domácími fanoušky snažit dominovat a hrát s míčem, zatímco od Athletica se dají očekávat rychlé brejky, z nichž jsou v lize nejenom jedním z nejaktivnějších týmů, ale zároveň tím nejnebezpečnějším. A Palmeiras mají při bránění kontrů často velké mezery…

Pořadí na chvostu nizozemské Eredivisie nabízelo na začátku listopadu vskutku bizarní výjev. Na samotné dno tabulky se poprvé v historii propadl krizí zkoušený Ajax Amsterdam, předposlední příčku držel Utrecht, který v minulé sezoně skončil sedmý a barážová pozice patřila Volendamu. Tedy týmu, který by se měl podle datových modelů pohybovat v pásmu zajišťujícím postup do play off o Konferenční ligu. Po prohře ve čtvrteční dohrávce s Ajaxem přitom klesl až na druhé místo od konce.

Tabulka nizozemské ligy. Livesport

Tým pod vedením teprve 32letého kouče Matthiase Kohlera nicméně pořád vyhrál dvě z posledních čtyř utkání a předpokládaný vzestup tabulkou bude mít dobrou příležitost podpořit v neděli proti Nijmegenu. Ačkoli jej sázkové kanceláře pasují do role jednoznačného favorita, Volendam má velmi slušnou šanci uspět.

Z pohledu defenzivních metrik jsou na tom oba celky prakticky totožně, přičemž Volendam má jednoznačně navrch v ofenzivě. Zatímco NEC si vytváří pouze 1,1 očekávaných branek na zápas, jejich soupeř má s 1,6 dokonce pátý nejlepší ligový útok. Jeho hlavní strategií ve finální třetině jsou sice centry, jenže obránci NEC jsou ve vzduchu podprůměrní a například ze standardních situací inkasovali nejvíc branek ze všech.