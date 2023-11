Real Madrid si pojistil služby dalšího Brazilce, Rodrygo prodloužil smlouvu do roku 2028

Rodrygo podepsal s Realem smlouvu do roku 2028.

Real Madrid prodloužil smlouvu s útočníkem Rodrygem (22). Brazilský fotbalista se "Bílému baletu" upsal do konce června 2028. Informoval o tom klubový web.

Rodrygo přišel do Realu před čtyřmi lety ze Santosu, který za něj dostal podle médií 45 milionů eur (1,15 miliardy korun). V dresu madridského celku zatím odehrál 179 zápasů a dal 39 branek. Týmu pomohl k osmi trofejím včetně dvou titulů a triumfu v Lize mistrů v roce 2022.

Real o dohodě s Rodrygem informoval krátce poté, co s Viníciusem Júniorem prodloužil smlouvu do konce června 2027. Třiadvacetiletý Brazilec by se díky novému kontraktu měl stát nejlépe placeným hráčem týmu.