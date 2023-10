Real měl dobrých 20 minut. Jestli měl někdo El Clásico vyhrát, byli jsme to my, prohlásil Xavi

Podle trenéra Xaviho Hernándeze (43) fotbalisté Barcelony ve většině sobotního El Clásika dominovali a zasloužili si nad Realem Madrid zvítězit. Přestože Katalánci po dvou gólech od Judea Bellinghama (20) doma prohráli 1:2 a na rivala ztrácejí v tabulce čtyři body, jejich kouč považuje výkon za krok vpřed a věří v zisk španělského ligového titulu. Autor obou branek hostů po utkání tvrdil, že navzdory předvedenému vítěznému obratu umí hrát lépe.

Barcelona ve šlágru 11. kola španělské ligy vedla od šesté minuty, kdy se zblízka trefil Ilkay Gündogan. V 68. minutě ale střelou z dálky srovnal Bellingham a v druhé minutě nastavení dvacetiletý anglický reprezentant dokonal z dorážky obrat.

"Hodnocení zápasu je velmi jednoduché. Odehráli jsme velmi dobrých 60 minut, dominovali jsme a dali jeden gól. Real měl dobrých 20 minut a skóroval dvakrát. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát," uvedl na tiskové konferenci Xavi.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Ale takový je fotbal, když nepřidáte druhý gól. Potřebovali jsme pět šest šancí na to, abychom skórovali. Real měl tři a dal dva góly. Myslím, že náš herní plán fungoval dobře. Jestli měl někdo tento zápas vyhrát, byli jsme to my," tvrdil trenér katálského klubu.

Bellingham překvapil střelou z dálky

Bellingham s 10 góly vede tabulku střelců španělské ligy a od svého letního příchodu do Realu dal za "Bílý balet" 13 branek ve 13 soutěžních zápasech. Prosadil se i ve všech třech duelech skupiny Ligy mistrů.

"Je to hráč, který umí udělat největší rozdíl. I když je mu teprve 20 let, počíná si jako zkušený veterán. Překvapila nás ta střela, protože tolik gólů z dálky zase nedává. Myslím, že v sezoně klidně může dosáhnout na 20 nebo 25 branek," mínil trenér Realu Carlo Ancelotti.

Bellingham byl v zápase aktivní. Opta by Stats Perform

"Musím říct, že já ani tým jsme dnes nebyli na své nejlepší úrovni. Ale hráli jsme dál, postupně jsme na soupeře zatlačili a přišla odměna. Viděl jsem v televizi mnoho zápasů El Clásika, musel jsem si to dnes prožít a udělat něco skvělého. Momentálně mi všechno vychází, ale stále je prostor se zlepšovat," uvedl Bellingham.

Real díky vítězství odskočil Barceloně v tabulce na čtyřibodový rozdíl. "Máme náskok, ale sezona bude pro nás i Barcelonu velmi dlouhá. Je to pořád skvělý tým a myslím, že to bude boj až do konce," prohlásil Ancelotti.

Tabulka La Ligy. (28.10.) Livesport

"Dneškem nic nekončí. Bylo to teprve 11. kolo v sezoně a my chceme vyhrát titul. Porážka doma s Realem samozřejmě není něčím, co by vás uspokojilo. Jsme frustrovaní, protože jsme si zasloužili více. Ale hráli jsme dobře. Přestože výsledek je špatný, výkon byl krok vpřed," dodal Xavi.