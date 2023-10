První El Clásico na Montjuicu, šance pro Real. Fanoušci Barcy totiž na "tamní Strahov" nechodí

Kulisy El Clásika? To jsou přece odjakživa fotbalové chrámy Camp Nou či Santiago Bernabéu. Tentokrát se však Barcelona s Realem Madrid poměří jinde. Tam, kde před 31 lety uchvátil olympijské zlato legendární český oštěpař Jan Železný. Stadion na kopci Montjuic je aktuálně dočasným domovem katalánského velkoklubu během doby, kdy jeho svatostánek prochází rekonstrukcí. A v sobotu se stane teprve sedmým dějištěm (v lize) nejslavnějšího fotbalového zápasu planety.

Atmosféra bude zvláštní, to zcela jistě. A nejen proto, že se bude hrát už odpoledne. Začátek zápasu je naplánován na 16:15, což trochu ubírá na atraktivitě. Sledovat film doma při rozsvíceném světle není stejné jako ve zhasnutém kině. To je ale realita. Speciální bude především místo konání tohoto souboje titánů.

Bude jím Kouzelná hora, jedno z center, kde se odehrály pro Španělsko často vzpomínané a tolik oblíbené olympijské hry v roce 1992. Dosud jediné, které kdy země uspořádala. Při slavnostním zahájení na tamním stadionu zapaloval oheň planoucím šípem handicapovaný lukostřelec Antonio Rebollo. Tentokrát se rozhoří jiný oheň. Půjde o žár vášně fanoušků Barcelony a Realu, kteří budou chtít vidět triumf svých týmů.

Stadion Montjuic, sportoviště pro Expo 1929 Ayuntamiento de Barcelona

Stadion byl otevřen v roce 1929 u příležitosti Všeobecné světové výstavy v Barceloně. Potom dlouho hostil Středomořské hry a ve chvíli, kdy bylo Barceloně svěřeno pořadatelství olympiády, začala jeho kompletní rekonstrukce a modernizace. Vnější fasáda sice zůstala, ale zcela se proměnil se interiér. V roce 1989 byl stadion znovu otevřen, aby v témže roce přivítal mistrovství světa v atletice.

Několikrát se na něm konalo i finále fotbalového Copa del Generalísimo (současného Copa del Rey, tedy Španělského poháru), nikdy tam ale o trofej nehrála Barcelona s Realem. Po skončení olympijských her si jej jako domov vybrali barcelonští Draci, tým amerického fotbalu. A v letech 1997 až 2009 na něm nastupoval Espanyol, který opustil a prodal svůj původní stadion v Sarrii a zůstal na něm až do doby, než si postavil svůj současný domov v Cornellá-El Prat.

Olympijská scéna, na které se odehraje premiéra v Clásicu. Getty Images via AFP

Fanoušci cestu nenašli

Nyní, když začala rekonstrukce Camp Nou, našla na Montjuicu přechodné útočiště Barcelona. V zápasech La Ligy a Ligy mistrů se však Culés cítí trochu osiřele. Co se týče lokace stadionu, ta svou odlehlostí i pozicí na kopci připomíná pražský Strahov. Dalším pojítkem je i nekontaktní prostředí s atletickým oválem kolem trávníku. Fanoušky to vše odrazuje i ve fotbalem posedlé Barceloně. Klub sice prodal 85 tisíc permanentek, jen 17 tisíc jich však platí pro aktuální sezonu.

Ostatní čekají na návrat do tradičních končin v areálu Les Corts, k němuž nicméně dojde nejdřív za rok. To má samozřejmě dopad hlavně na ekonomiku klubu, pomalu se počítají ztráty oproti původním představám. Barcelona přijde v oblasti prodeje vstupného přibližně o 70 milionů eur.

Cítit je logicky i nižší podpora z tribun. Trenér Xavi v aktuální sezoně už dvakrát apeloval na hrdost, kterou by měli fanoušci ukázat a dorazit na Montjuic. Už v létě tušil potíže. "Nebude to jednoduché, ani pohodlné. Naši příznivci musejí pochopit, že si tímto obdobím musíme projít, pokud si chceme splnit sen o novém stadionu," uvedl.

Zatím však stávající situace příliš pochopení nenachází. Na minulý domácí zápas s Bilbaem přišlo jen 39 194 diváků, v ochozech tak zůstalo 10 tisíc volných sedaček. To by se na Camp Nou těžko stalo, a to má dvojnásobnou kapacitu... Tentokrát tak nebudou hráči Realu Madrid pod takovým tlakem, na jaký jsou v Barceloně standardně zvyklí.

Laporta při prezentaci dohody s městskou radou. FC Barcelona

Od doby, kdy Espanyol opustil Montjuic, Real Madrid na stadionu nehrál. Jeho bilance ve 13 zápasech, k nimž tam nastoupil, je negativní. Zvítězil pouze pětkrát, dvakrát remizoval a šestkrát odešel poražen. Zato Barce se tam daří mimořádně, ve svém provizorním domově zvládla úspěšně všech sedm vystoupení, navíc s impozantním skóre 19:3. Kdo ví, třeba si v případě sobotního triumfu nad odvěkým rivalem její fanoušci Montjuic nakonec přece jen oblíbí...

Přehled zápasu Barcelona – Real Madrid (28. říjen, 16:15)