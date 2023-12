Snové měsíce hráče z ulice. Zaragoza sťal Barcu, debutoval v reprezentaci a podepsal Bayernu

O Bryanu Zaragozovi (22) až do letošního podzimu slyšeli patrně jen ti nejzarytější fotbaloví fanoušci. Světu se španělský forvard Granady ukázal letos na podzim, kdy dvěma góly do sítě Barcelony ukázal, co v něm dřímá. Nikdy přitom neprošel špičkovou akademií, milovanému sportu se učil na ulici. I tak si v říjnu připsal premiérový start za reprezentační A-tým a snové měsíce pro něj vyvrcholily podpisem smlouvy s Bayernem Mnichov.

Zápas, který zásadně nakopl jeho kariéru, přišel 8. října. Zaragoza dal Barceloně při domácí remíze 2:2 oba góly, byl to jeho největší a nejemotivnější výkon. Přesto chtěl víc, ke konci utkání totiž ještě rozezvučel tyčku. Noviny označily jeho výkon za maradonovský, tak dobře hrál.

To nejlepší přišlo ale další den. Rodák z Málagy se dozvěděl, že ho poprvé v životě povolali do národního týmu. "Je to hvězda, má velký talent. Dojde tak daleko, jak jen bude chtít," predikuje jeho spoluhráč z Granady Raúl Torrente.

Zaragoza, jehož idolem byl Lionel Messi a jenž obdivoval Neymara a sleduje Viníciuse, neprošel mládežnickým systémem žádného z velkých klubů. Hrál v lokálních týmech jako CD Tiro Pichón a Conejito La Luz a poté, co ho odmítly nejen Sevilla, Betis a Valladolid, ale i trápící se Málaga, se nakonec před třemi lety připojil ke Granadě.

V sezoně 2021/22 se rozehrával v béčku, v té minulé už patřil mezi klíčové borce áčka v cestě za titulem ve druhé lize. Skóroval v každém ze tří posledních zápasů sezony, dohromady dal ve druhé La Lize pět gólů.

V nejvyšší soutěži ani pořádně nepotřeboval aklimatizaci. Vždyť ve 14 zápasech mezi španělskou elitou zaznamenal stejný počet gólů jako za celou minulou sezonu. Výsledkem byla reprezentační pozvánka i premiérový start v dresu Španělska. A to po pouhých devíti prvoligových zápasech.

První od roku 1974

Zaragoza se stal prvním hráčem Granady povolaným do reprezentace své země od roku 1974 a teprve čtvrtým v historii. I proto se nelze divit, že z něj sálá sebevědomí. "Musíte respektovat soupeře, ale je mi jedno, kdo je přede mnou. Budu dělat to samé proti Barceloně, Rayu, Mallorce, Madridu, proti komukoli. Budu hrát svůj fotbal. Jsem hráč z ulice," říká o sobě.

"Já jsem prostě já," říká a přidává recept na úspěch: "Pokud jdete na hřiště nervózní, místo abyste si to užili, nebudete hrát dobře. Jasně, máte ten pocit v žaludku: Sakra, vždyť je to Barcelona, ale já nikdy nehraju s nervozitou," líčí hráč, který může nastupovat jak na křídle, tak v útoku, a na hřišti jej zdobí rychlost a šikovnost.

O Zaragozu se v posledních týdnech strhla parádní přetahovaná. Eminentní zájem měl anglický Brentford, ten ale nakonec odpadl. Do souboje se totiž vložily dvě těžké váhy v podobě Lipska a Bayernu Mnichov. A jelikož peníze nehrály kvůli nízké výkupní klauzuli (13 milionů eur) roli, rozhodoval hráč.

A ten bude od léta novým křídelníkem Bavorů. Ti se mají na co těšit, koupili neobroušený diamant.