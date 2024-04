Torres se v Atlétiku dočká povýšení, od léta z něj bude trenér rezervního týmu

Atlético Madrid odmění Fernanda Torrese (40), který v posledních třech letech sbírá úspěchy jako trenér týmu do 19 let. Bývalý úspěšný španělský útočník od nové sezony převezme rezervní mužstvo Rojiblancos.

Dvojnásobný mistr Evropy, mistr světa a nyní nadějný kouč se ujal nejstaršího dorosteneckého týmu Atlétika v roce 2021 a během tří sezon s ním dvakrát získal mistrovský titul, když za sebou pokaždé nechal městského rivala Real Madrid.

Torres byl za technicky skvěle organizovaný fotbal svých svěřenců chválen a podle deníku AS odmítl několik nabídek z vyšší úrovně. Teď se dočká posunu v rámci mateřského klubu, od nové sezony nahradí trenéra Luise Teveneta u rezervního celku působícího ve třetí nejvyšší soutěži.

Atlético tím dá mladému kouči prostor a čas na sbírání dalších zkušeností, které by později mohl využít jako nástupce Diega Simeoneho u A-týmu. Dlouholetý kormidelník vede Colchoneros již od roku 2011 a kontrakt má na další tři sezony, následně by ho podle AS mohl vystřídat právě Torres.

Bývalý španělský reprezentant, jenž kariéru uzavřel před necelými pěti lety, je ikonou Atlétika. Odehrál za něj 398 soutěžních zápasů, v nichž nastřílel 129 gólů. Kromě mateřského klubu nastupoval za Liverpool, Chelsea, AC Milán nebo japonský Sagan Tosu.

