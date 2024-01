Xavi kráčí ve stopách Kloppa. Po sezoně odejdu z Barcelony, překvapil španělský trenér

Potupná domácí porážka 3:5 s Villarrealem ve 22. kole La Ligy nebyla pro fanoušky Barcelony největším šokem sobotního večera. Ten si pro ně přichystal trenér Xavi, který na pozápasové tiskové konferenci oznámil, že po sezoně u Blaugranas končí. Španělský kouč tak následuje kolegu Jürgena Kloppa, jenž v pátek uvedl, že na konci ročníku opustí Liverpool.

Xavi vede Barcelonu od listopadu 2021, kdy se do klubu svého srdce vrátil z angažmá v katarském Al Saddu. Ujal se jí jako nástupce odvolaného Ronalda Koemana, v sezoně 2022/23 s ní ovládl Španělský superpohár a dovedl ji ke 27. ligovému titulu, prvnímu po čtyřech letech.

Aktuálně je s týmem v tabulce třetí s desetibodovou ztrátou na vedoucí Gironu. Ovšem byť Barca není v nejlepším rozpoložení, Xaviho oznámení zapůsobilo jako blesk z čistého nebe.

"Rozhodl jsem se, že po 30. červnu už nebudu pokračovat. Je to rozumné řešení pro dobro klubu," šokoval na tiskovce po krachu s Villarrealem. Jeho rozhodnutí je o to překvapivější, že loni v září prodloužil v katalánském klubu smlouvu až do léta 2025.

Odhodlání k zásadnímu kroku v něm prý zrálo už nějaký čas. "Rozhodl jsem se už před dlouhou dobou. I kdybychom dnes vyhráli, nic by to nezměnilo. Můj odchod je to nejlepší pro klub, hráče i mě," prohlásil a dodal: "Po sezoně si odpočinu. Moje rodina kvůli mně trpěla, teď chci být s nimi."

Na rozíl od Kloppa nezmiňoval nedostatek energie. "Nejsem vyhořelý, mám sílu. Ale myslím si, že klub potřebuje něco nového. Do posledních měsíců ve funkci dám vše. Pořád můžeme zabojovat o ligový titul, i když máme ztrátu 10 bodů."

Na tiskové konferenci se pustil i do kritických španělských médií. "Tohle se po nějaké době stane všem trenérům Barcelony. Odejdete, protože si uvědomíte, že nestojí za to pokračovat. Tenhle klub nikdy nebude mít svého Fergusona, protože nikomu nedovolíte, aby tady zůstal tak dlouho."

S Barcelonou spojil převážnou většinu hráčské kariéry. V letech 1998 až 2015 za ni odehrál 505 zápasů, osmkrát vyhrál ligu, třikrát domácí pohár a čtyřikrát se radoval z triumfu v Lize mistrů. "Nemůžete mi upřít, že jsem tomuto klubu dal vše. Postavil jsem klubové zájmy před své," zmínil.

Tabulka La Ligy