Enrique po vyřazení: Fotbal není spravedlivý. Vyprodukovali jsme 31 střel a nedali ani gól

Paris Saint-Germain se v semifinále Ligy mistrů nedaří a potvrdilo to rovněž v letošním vydání milionářské soutěže. Francouzský celek včera sehrál sedmé semifinále a zaznamenal šestou porážku, podruhé v rozmezí šesti dnů nestačil na Dortmund.

PSG bylo favoritem a hned dvakrát si vylámalo zuby na vestfálské defenzívě. V obou případech prohrálo 0:1, včera se jako jediný do listiny střelců zapsal obránce Mats Hummels.

"Cítím velký smutek, nic jiného. Nedokázali jsme splnit náš cíl," řekl novinářům zklamaný trenér Luis Enrique.

Domácí měli více ze hry a opakovaně selhávali v zakončení, jejich zmar dokumentuje fakt, že jenom v úterý nastřelili dvě tyče a dvě břevna. Brankovou konstrukci dvakrát rozezvučeli už minulý týden a v jednom ročníku milionářské soutěže se jim to "povedlo" hned čtrnáctkrát, stanovili tak nový rekord LM.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Nemyslím si, že bychom byli horší, šestkrát jsme nastřelili brankovou konstrukci. Fotbal někdy není spravedlivý a to je na něm to zvláštní, vyprodukovali jsme 31 střel a nedali ani jeden gól. Musíme to přijmout, pogratulovat soupeři k postupu do finále a dostat se přes vlastní zklamání," pokračoval v hodnocení španělský kouč, který před devíti lety vyhrál Ligu mistrů s Barcelonou.

"Na svůj tým jsem velice pyšný, o tom není pochyb. Jsem trenér a tím pádem první osobou, která je zodpovědná za porážku, ale mám radost z přístupu a chování všech svých hráčů," dodal.

Pařížané si nedávno zajistili další mistrovský titul a v závěru sezony dostanou možnost přidat ještě jednu trofej. Ve hře zůstali ve Francouzském poháru, 25. května se jim do cesty postaví lepšící se Lyon.

"Chyběla nám efektivita. Dortmund dal dva góly, jeden z rohu a druhý po dlouhém pasu za obranu. Obě situace jsme si měli pohlídat, jsou to přesně ty detaily, které rozhodují. Z obou zápasů si můžeme vzít spoustu pozitivních věcí. Na podzim nikdo nevěřil, že bychom mohli dojít tak daleko a my prošli až do semifinále. Máme nový projekt s novým trenérem a došlo ke spoustě změn. Do příští sezony si můžeme přenést řadu pozitiv. Finále jsme chtěli kvůli fanouškům, nesmíme sklonit hlavy, i když je to hodně těžké," soukal ze sebe kapitán Marquinhos.

"Je strašně složité v tuhle chvíli vůbec mluvit. Dali jsme do toho všechno a rád bych poděkoval fanouškům, byli neuvěřitelní. Nechali jsme tam všechno a naneštěstí to nestačilo. Nevím, co k tomu říct," přidal se záložník Vitinha.