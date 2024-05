Dal gól a vymazal Mbappého. Hummels se s parťákem Reusem těší po 11 letech znovu do Wembley

Mats Hummels (35) věří, že fotbalisté Dortmundu nebudou ve finále Ligy mistrů v Londýně bez šancí na překvapivý triumf. Pětatřicetiletý německý obránce byl v obou semifinálových duelech s Paris St. Germain vyhlášen mužem zápasu. Spolu se záložníkem Marcem Reusem (34) jsou v týmu posledními pamětníky finále ve Wembley v roce 2013. Tehdy tam Borussia podlehla Bayernu 1:2. Německý souboj by se mohl 1. června po 11 letech opakovat, pokud Mnichov dnes večer vyřadí Real Madrid.

Borussia doma i venku PSG porazila 1:0, Hummels vstřelil v úterní odvetě v pařížském Parku princů vítězný gól. Nečekaně zastínil domácího kanonýra Kyliana Mbappého, který má po sezoně namířeno do Realu Madrid. Odejde tam bez vysněné trofeje. "Další krach podtrhl jedno z největších zklamání v éře moderního evropského fotbalu. Neúspěšnou honbu hvězdami nabitého PSG za triumfem v Lize mistrů," poznamenala britská společnost BBC.

Naopak Reus a Hummels dostanou druhou šanci. Po jedenácti letech se vrátí do Wembley zabojovat o "ušatý" pohár. Tehdy si ho prohlédli zblízka, ale nezískali ho. "Teď ho musíme dostat, jinak by to bylo k ničemu," uvedl pro Prime Video čtyřiatřicetiletý Reus. Dlouholetý kapitán Borussie se minulý týden dohodl s vedením, že po 12 letech odejde z klubu a v létě neprodlouží končící smlouvu. "Není důvod, abychom nevěřili, že můžeme vyhrát i finále," řekl pro DAZN Hummels, který by podle Bildu měl ještě jednu sezonu pokračovat.

Mapa přihrávek Matse Hummelse. Opta by Stats Perform / @BVB

Vítězná hlavička legendárního obránce byla jeho prvním gólem v Lize mistrů od října 2018, kdy za Bayern skóroval proti Ajaxu. Byla to rovněž Hummelsova první trefa ve vyřazovací fázi soutěže od gólu za Dortmund proti Šachtaru v osmifinále sezony 2012/13. Stal se třetím nejstarším střelcem v semifinále LM ve věku 35 let a 143 dní, za Ryanem Giggsem (37 let a 148 dní) v roce 2011 a Edinem Džekem (37 let a 54 dní) v roce 2023.

Mnozí přitom aktuálně až pátý tým německé ligy odepsali hned po losu základní skupiny, který mu za soupeře určil Paris St. Germain, AC Milán a Newcastle United. "Velmi těžká konstelace. Po takovém losu by nás nikdo tak daleko nečekal. Postupem ze skupiny jsme však vyslali všem soupeřům první vykřičník. Teď jsme zažili nepopsatelný týden," emotivně popsal Reus.

Individuální statistiky Matse Hummelse ze zápasu v Paříži. Opta by Stats Perform / Profimedia

Hráči PSG v semifinále šestkrát trefili tyč nebo břevno. V sezoně orazítkovali brankovou konstrukci celkem čtrnáctkrát, což je nový rekord Ligy mistrů. "Upřímně, koho to zajímá? Nakonec se zítra už nikdo nebude ptát. Je tam jen napsáno: 'Borussia je ve Wembley 2024 ve finále'," dodal Reus. Dortmund v sezoně 1996/97 soutěž ovládl, poté co v mnichovském finále porazil Juvenus Turín 3:1.