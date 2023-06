Finále Ligy mistrů: Ke gólu nám chyběly milimetry, řekl trenér Inzaghi

Hráčům nemůžu nic vytknout, na hřišti odevzdali maximum, chválil Inzaghi

ČTK

Trenér fotbalistů Interu Milán Simone Inzaghi (47) navzdory porážce 0:1 s Manchesterem City ocenil výkon svých svěřenců ve finále Ligy mistrů. Podle něj odehráli Nerazzurri proti favoritovi skvělý zápas, o jehož výsledku rozhodly drobnosti a neproměněné šance Interu ze závěru zápasu.

"Porážka je ve sportu to nejhorší, takže bych týmu něco vytknout mohl. Po takovém večeru to ale nemůžu udělat, všichni odevzdali na hřišti maximum. Prohra je pro nás krutá, Inter odehrál skvělé finále proti nejlepšímu tým světa," řekl Inzaghi na tiskové konferenci.

Manchester City šel do duelu v Istanbulu z pozice velkého favorita, průběh hry ale byl oproti předpokladům vyrovnanější. Jedinou trefou v 68. minutě nakonec rozhodl záložník Rodri, i když Inter následně sahal po vyrovnání. Dimarcova hlavička skončila na břevně a brankář Ederson se v závěru blýskl při Gosensově šanci i další hlavičce Lukakua z bezprostřední blízkosti.

V Istanbulu se odehrála defenzivní bitva. Opta by Stats Perform

"Trefili jsme brankovou konstrukci, v další šanci vykopl gólman míč z brankové čáry. Chyběly nám milimetry, tak to ve fotbale někdy chodí," litoval Inzaghi. "Jsem hrdý na to, co jsme v této sezoně dokázali. Žádného ze svých hráčů bych nevyměnil za jiného. Každého jsem po finále objal a poděkoval mu za výkon," uvedl bývalý útočník.

V budoucnu budeme zpátky

Inter se v dosavadním průběhu play off Ligy mistrů spoléhal především na defenzivu, šesté čisté konto v sedmém zápase ale v sobotu neudržel. "S takovou organizací hry, odhodláním a týmovým duchem budeme v budoucnu zpátky. O tom nepochybuji," podotkl italský kouč, jehož tým na cestě do finále vyřadil městského rivala AC a portugalské celky Porto a Benficu Lisabon. Ve skupině si dvakrát poradil s Viktorií Plzeň.

Inzaghi zakončil druhou sezonu na lavičce milánského velkoklubu, se kterým získal už čtyři trofeje. V obou ročnících ovládl Italský pohár i Superpohár. V lize se Nerazzurri nakonec dostali na třetí příčku, ačkoliv během sezony byli pod palbou kritiky. Od poloviny března do poloviny dubna vyhráli jediné z devíti soutěžních utkání, pak se ale situace otočila.

Edin Džeko odstoupil v 57. minutě kvůli zranění. AFP

"Přišly nějaké zbytečné porážky, ocitli jsme se pod tlakem. Nicméně i z téhle situace jsme se poučili. Fanoušci žijí s týmem a i pro ně je neúspěch ve finále velkým zklamáním. Věřím, že dnes měli radost z toho, jak jejich tým hrál," dodal Inzaghi.

Inter jako třetí italský tým v této sezoně nezvládl pohárové finále. AS Řím v Evropské lize podlehl Seville, Fiorentina v Evropské konferenční lize v Praze nestačila na West Ham.

Přehled zápasu Manchester City – Inter 1:0