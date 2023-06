Finále Ligy mistrů: Hrdina Rodri po nevydařeném prvním poločase zastínil hvězdy

V prvním poločase jsem hrál na ho*no, prohlásil Rodri a pak rozhodl o triumfu City

AFP

Španělský záložník Rodri (26) vzal v sobotním finále Ligy mistrů věci do svých rukou a zastínil spoluhráče z Manchesteru City s většími ofenzivními choutkami. Gólem, který z jeho týmu udělal krále Evropy, završil památnou sezonu ze svého i klubového pohledu.

Rodrimu se podařilo splnit sny jak Pepu Guardiolovi, tak movitým majitelům Manchesteru City z Abú Zabí. Právě jeho gólová trefa z 68. minuty rozhodla o vítězství 1:0 nad Interem Milán, který navzdory očekávání tlačil City až do závěrečného hvizdu.

"Jsem plný emocí, je to splněný sen. Všichni tito lidé (fanoušci) na stadionu čekali na úspěch 20, 30, 40 let. Jsem tu teprve čtyři roky, ale zasloužili jsme si to. Posledních pár let jsme byli blízko, ale když se dostanete do semifinále, do finále, nakonec vám Bůh dá tenhle dárek... Je to sen nás všech," řekl Rodri pro BT Sport.

V Istanbulu se odehrála defenzivní bitva. Opta by Stats Perform

Rodri vstřelil vítězný gól ve svém 52. startu v sezoně, což je známka toho, jak je pro Guardiolův tým důležitý. Společně s Johnem Stonesem totiž buduje hru a umožňuje tak hvězdnému útoku, aby se prosadil.

V sobotu však přišla řada na něj, protože Kevin De Bruyne odstoupil ze svého druhého finále Ligy mistrů v řadě kvůli zranění a obvykle plodný Erling Haaland se před dobře zformovanou obranou Interu nedokázal výrazněji prosadit. Když už se zdálo, že by bylo dobré začít přemýšlet o prodloužení, byl Rodri ve správný čas na správném místě, když se do šance dostal Bernardo Silva.

Rodriho pohyb po hřišti. Opta by Stats Perform

Rodri se dostal k míči a s klidem, který charakterizuje jeho hru ve středu pole po celou sezonu, chladnokrevně umístil svou střelu za Onanu. Bylo to také vykoupení za špatný výkon v prvním poločase, ve kterém se snažil vyrovnat s tlakem Interu a byl nezvykle slabý v držení míče.

"V prvním poločase jsem nebyl dobrý. Hrál jsem na hovno. Prostě jsem si řekl 'musíš to překonat' a nakonec jsem dal gól. Neuvěřitelné," přiznal upřímný Rodri. Jeho čtvrtý zásah v této sezoně ve všech soutěžích tak stačil City k triumfu.

Záložník, který do Anglie přišel za 70 milionů eur, je na první pohled vedlejší postavou v hvězdami nabitém týmu. Na druhou stranu je stále symbolem finanční síly týmu, který korunoval téměř dokonalou sezonu ziskem treble. "Myslím, že jsme se zapsali do historie. Dobré je, že chceme víc. Tento projekt je o tom, že chceme víc, že máme ještě větší ambice," řekl Rodri o vítězství v Premier League, FA Cupu a nyní i v Lize mistrů.