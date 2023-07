Kittel v prvním zápase za Čenstochovou vstřelil vítězný gól, Šeriff zaskočil Maccabi

Fotbalisté Rakówa zvítězili v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů na vlastním hřišti nad Karabachem 3:2. Ve vyrovnaném duelu začaly padat góly až po změně stran a k vidění jich bylo rovnou pět. O tu rozhodující se v nastavení postaral letní přírůstek z Hamburku Sonny Kittel (30). Skvěle do bojů o Ligu mistrů vstoupil také Šerif Tiraspol, jenž doma zvítězil 1:0 nad favorizovaným Maccabi Haifa.

Na výraznější šanci se muselo chvíli čekat, ale když ve 23. minutě přišla, tak fanoušci Karabachu málem slavili, neboť Abdellah Zoubir obešel několik obránců a vyslal prudkou ránu směrem k bráně. Jeho pokus vyrazil jeden z bránících hráčů před čárou pouze k Yassine Benziovi, který však zaváhal a poslal míč vysoko nad horní tyč. Přesnější zakončení předvedl následně Leandro Andrade, jenž po uvolnění ze strany orazítkoval brankovou konstrukci.

Fotbalisté Rakówa si další příležitosti nechali až do druhé půle. Nejprve si na centr do vápna naběhl Vladyslav Kočerhin, do jehož dělovky skočil jeden z obránců. Větší radost následně přinesla skrumáž v pokutovém území Karabachu, když gólman Shahrudin Mahammadaliyev neudržel balon a po zmatcích před bránou se do vlastní sítě trefil Cafarquliyev.

Inkasovaný gól pochroumal sebevědomí brankáře, neboť brzy za svá záda propustil i nevýraznou hlavičku Fabiana Piaseckiho. Výborně se však zachovali jeho spoluhráči, kteří se dravě pustili vpřed. Výsledkem toho byly dva slepené góly Xhixhy. Albánec si dvakrát skvěle naběhl na centrované míče a dopravil je do sítě, čímž zajistil vyrovnání. Nejprve se trefil hlavou a poté také tělem. Nakonec se ovšem radovali Poláci, když v nastavení vyslal precizní ránu do šibenice Kittel.

Šeriff zvítězil v úvodním utkání druhého předkola Ligy mistrů nad Maccabi Haifa 1:0. Po většinu duelu bránící Moldavané čelili od prvních minut útočným akcím soupeře, žádná z nich se však i s přispěním výborně chytajícího Maksyma Kovala neujala. O vítězství Tiraspolu tak ještě v první půli rozhodl z ojedinělé akce kapitán Amine Talal. Izraelský celek, jenž byl v minulé sezoně překvapivým účastníkem základních skupin Ligy mistrů, tak bude muset v domácí odvetě otáčet nepříznivý vývoj.

Gólové hody byly k vidění v zápase mezi Arisem a BATE. Ačkoliv byl domácí výběr před zápasem mírným favoritem, šest branek v síti běloruského mistra se určitě nečekalo. Fotbalisté Arisu zvládli skvěle už první poločas, který ovládli 3:0 a dali skvělý základ pro vysoké vítězství. Nejvýraznější postavou zápasu se stan Yannick Gomis, jenž se postaral o dva góly v brance hostů. Vzhledem k tomu, že Aris půjde do odvety se čtyřgólovým náskokem, dá se očekávat, že o postup do 3. předkola LM by ho už nemělo nic připravit.

O další senzační výsledek se postarali fotbalisté Klaksviku, kteří proti švédskému Hackenu uhráli bezbrankovou remízu a stále tak mohou zopakovat zázračný postup přes maďarský Ferencváros. Hosté sice měli větší držení míče, k ohrožení branky se ovšem dostávali v podobné míře jako tým z Faerských ostrovů. Jestli bude tato pohádka pokračovat i nadále se dozvíme už za týden.

Roli papírového favorita nezvládli fotbalisté Ludogorce, kteří v úvodním utkání 2. předkola doma pouze remizovali 1:1 s Ljubljanou. Už ve 14. minutě domácí příznivce zmrazil Timi Elšnik, který poslal hosty do vedení. Bulharský mistr sice ještě do poločasu dokázal srovnat stav zápasu, když se trefil Dominik Yankov, na víc už se ale ve zbytku utkání nezmohl a v odvetě bude mít ještě hodně práce.

