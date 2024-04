Končícímu trenérovi Bayernu Tuchelovi se po postupu ulevilo. Výhru jsme si zasloužili, řekl

Kouč Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (50) po středeční výhře 1:0 nad Arsenalem přiznal, že postup do semifinále Ligy mistrů je velká úleva. Německý trenér, jenž po sezoně na lavičce bavorského velkoklubu skončí, nyní vzhlíží k duelu proti Realu Madrid a ke své případné třetí účasti ve finále.

"Vyřadili jsme jeden z nejlepších klubů Premier League. Cítím radost i úlevu. Sezona rozhodně ještě není u konce, teď obzvláště ne," podotkl Tuchel na tiskové konferenci. Pro Bayern je Liga mistrů poslední soutěží, ve které může získat trofej. V bundeslize nestačil suverénnímu Leverkusenu a s předstihem přišel o šanci na 12. titul za sebou.

Bayern je v semifinále poprvé od sezony 2019/20, kdy soutěž ovládl. Úvodní duel před týdnem v Londýně skončil 2:2, v Allianz Areně rozhodl hlavou v 63. minutě Joshua Kimmich. "Měl jsem trochu štěstí, že si mě při náběhu vůbec nikdo nehlídal," uvedl střelec pro televizi DAZN. "Dnes to byl hodně nervózní zápas, ale celkově jsme si postup zasloužili," dodal německý reprezentant.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Arsenal si v utkání nedokázal vypracovat tlak ani větší gólové šance a s Bayernem vypadl v play off LM popáté za sebou. "Je to velké zklamání. Rozhodly maličkosti a také to, že jsme v prvním zápase soupeři darovali velkými chybami dvě branky. Dnes nám chyběl moment překvapení, nebyli jsme schopní překonat obranu soupeře," zhodnotil trenér londýnského celku Mikel Arteta.

"První půle připomínala šachovou partii. Po změně stran jsme ukázali větší odhodlání a touhu po postupu než soupeř," přidal Tuchel, který jako první německý trenér postoupil do semifinále se třemi různými kluby. V sezoně 2019/20 si zahrál finále s Paris St. Germain a o rok později soutěž ovládl s Chelsea. Nyní změří síly s Realem, který ve středu vyřadil po penaltovém rozstřelu obhájce titulu Manchester City.

"Za současné situace nejsme favoriti. Začínáme doma a odveta nás čeká na San Bernabéu, což je jeden z nejtěžších možných zápasů. Semifinále proti největšímu klubu světa je pro nás výzva," dodal Tuchel.

