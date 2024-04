Není to otázka spravedlnosti, nedali jsme gól, mrzelo Guardiolu. Svůj tým za výkon pochválil

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola (53) věří, že jeho tým udělal vše správně a navzdory vyřazení z Ligy mistrů pochválil své svěřence za to, jak se s dvojutkáním proti Realu Madrid popasovali. Svému soupeři pogratuloval k postupu do semifinále a ocenil, že se tým vedený Carlem Ancelottim (64) dokázal bránit a vzdorovat nátlaku Citizens až do konce.

Guardiola na pozápasové tiskové konferenci prohlásil, že věří, že od svých hráčů nemůže chtít víc, i když výsledek podle něj není dostačující. "Myslím, že v zápasech, které jsme odehráli, jsme si vedli velmi dobře. A jako trenér mohu po svých hráčích chtít jen to, aby to odevzdali maximum a předvedli dobrý výkon," uvedl španělský trenér.

Rodák ze Santpedoru nad vyřazením lamentoval a domnívá se, že se dá vysvětlit pouze povahou sportu."Je to fotbal. Jediné, co můžeme udělat, je hrát tak, jak hrajeme, zastavit jejich protiútoky a 30krát vystřelit. Nechtěli jsme po sobě, abychom vyhráli 4:0 jako loni. Chtěli jsme být sami sebou. To jsme udělali, ale nestačilo to," přemítal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Podruhé už se na zápas Guardiola dívat nechystá: "Možná za rok, až budeme hrát s Madridem znovu. Je to otázka efektivity rohů a finální fáze hry. To nás trápilo. Jinak jsme hráli na vysoké úrovni. Bylo to podobné jako před dvěma lety, kdy jsme vyhráli 4:3, nebo loni, kdy jsme vyhráli 4:0. Všichni jsme se snažili, aby se nám dařilo stejně."

"Mohu Realu Madrid jen pogratulovat. Není to otázka spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Nevstřelili jsme gól, který jsme potřebovali, proto jsme vypadli," uzavřel lodivod Manchesteru City.

