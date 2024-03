O postup do čtvrtfinále LM: Bayern bude dohánět manko, Real Sociedad se pokusí zaskočit PSG

Fotbalová Liga mistrů v úterý pozná první postupující do čtvrtfinále. Bayern Mnichov bude doma proti Laziu odvracet překvapivé vyřazení, před třemi týdny v Římě prohrál 0:1. Paris St. Germain jde do odvety v San Sebastianu s náskokem 2:0. Oba duely můžete sledovat živě od 21:00 na Livesport.cz.

Bayern za posledních 13 sezon chyběl mezi nejlepší osmičkou pouze v ročníku 2018/19, do odvety s Laziem ale nejde v ideálním rozpoložení. Němečtí šampioni z pěti posledních soutěžních utkání vyhráli jediný a v lize zaostávají za vedoucím Leverkusenem už o deset bodů. Naposledy ztratili remízou 2:2 ve Freiburgu.

"První poločas to bylo od nás úplné harakiri. Nedokážu si to vysvětlit, stav 0:1 byl ještě milosrdný," řekl kouč Thomas Tuchel na pozápasové tiskové konferenci. "Dlouhodobě se nám nedaří ustálit výkonnost. To je ale také důvod, proč bychom mohli v Lize mistrů zase hrát lépe. Budeme to potřebovat," dodal německý kouč, jenž po sezoně v Bayernu skončí.

Statistiky prvního osmifinálového duelu. Opta by Stats Perform

V poslední době se nedaří ani Laziu, které minulý týden prohrálo oba ligové duely a v domácí soutěži je až deváté. Nejprve nestačilo na Fiorentinu (1:2) a v pátek ani doma na AC Milán (0:1). "Biancocelesti" prošli do čtvrtfinále zatím pouze v sezoně 1999/2000. S Bayernem vypadli v osmifinále LM i před třemi lety, tentokrát ale mají před odvetou lepší výchozí pozici.

"Bayern má silný tým, velkou kvalitu má i na lavičce náhradníků. Doma jsme zápas zvládli, odveta v Německu ale bude nesmírně těžká," upozornil trenér Maurizio Sarri. Jeho svěřenci před třemi týdny zvítězili díky proměněné penaltě kapitána Cira Immobileho. Bavorský velkoklub navíc dohrával bez vyloučeného obránce Dayota Upamecana, který kvůli trestu v odvetě nenastoupí.

PSG je v San Sebastianu velkým favoritem na postup. Pařížané neprohráli 20 soutěžních utkání v řadě, pozornost fanoušků a médií ale opět přitahuje situace kolem hvězdného Kyliana Mbappého. Francouzský kanonýr už podle médií oznámil vedení klubu záměr neprodloužit smlouvu a odejít do Realu Madrid. Kouč Luis Enrique následně nejlepšího střelce a lídra týmu poslal do hry proti Nantes jen z lavičky a vystřídal ho i v dalších dvou ligových duelech.

"Dřív nebo později se musíme naučit hrát bez Kyliana. Dělám jen to, co je nejlepší pro celý tým," řekl Enrique po posledním utkání v Monaku (0:0). Nedá se však očekávat, že by Mbappého pro duel v San Sebastianu opomenul a riskoval prodloužení osmifinálového "prokletí" PSG, který v této fázi soutěže vypadl pětkrát z posledních sedmi sezon.

Statistiky prvního osmifinálového duelu. Opta by Stats Perform

San Sebastian bude chtít navázat na vydařený první poločas v Parku princů, kde si aktivní hrou vypracoval několik gólových příležitostí. Po změně stran ale rozhodly zásahy Mbappého a Bradleyho Barcoly. "Pokud budeme hrát stejně jako první půli i po celý zápas doma, tak máme šanci. Naopak se nesmí opakovat výkon z druhého poločasu, po kterém jsme mohli prohrát i vyšším rozdílem," řekl pro web UEFA trenér Imanol Alguacil.

Baskický celek prošel těžkou skupinou s Interem Milán, Benficou Lisabon a Salcburkem bez porážky, navíc jen dvakrát inkasoval. Od konce ledna ale zvítězil v jediném z devíti soutěžních duelů a doma nevyhrál sedmkrát po sobě. Případný postup do čtvrtfinále by byl premiérový v historii klubu.