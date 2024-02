Lazio se v osmifinále Ligy mistrů pokusí překvapit Bayern, PSG přivítá Real Sociedad

Ve středu se uskuteční další dvě úvodní osmifinále fotbalové Ligy mistrů. Bayern Mnichov se na hřišti Lazia Řím pokusí oklepat z bundesligového debaklu 0:3 v Leverkusenu. PSG bude hostit Real Sociedad, který nevstřelil gól v posledních čtyřech soutěžních zápasech. Oba souboje začnou ve 21:00.

Zatímco Bayern je v osmifinále Ligy mistrů pošestnácté za sebou, Lazio teprve potřetí v historii. Naposledy v této fázi soutěže před třemi lety podlehlo právě bavorskému soupeři po porážkách 1:4 doma a 1:2 v Mnichově.

Lazio na svém stadionu neprohrálo poslední čtyři soutěžní zápasy a třikrát po sobě v Římě neinkasovalo, ale v italské lize je až osmé. Bayern z druhé pozice německé ligy na vedoucí Leverkusen ztrácí už pět bodů.

Vzájemné zápasy obou celků. Livesport

"Bude to výzva, nesmíme se dívat na tabulku Serie A. Lazio je velký klub se skvělými fanoušky. Mají zkušeného trenéra (Maurizia Sarriho), který je vždycky připraven vás překvapit," uvedl kouč Bayernu Thomas Tuchel.

"Čeká nás souboj s absolutní světovou špičkou, jedním z nejsilnějších týmů na světě. Extrémně těžký zápas, ale hodně mužstev by teď chtělo být na našem místě. My jsme v pohodě," řekl Sarri.

Klub ze San Sebastianu na podzim v Lize mistrů neprohrál a se dvěma inkasovanými góly měl nejlepší obranu skupinové fáze soutěže. Do osmifinále postoupil po 20 letech a podruhé v historii, v roce 2004 vypadl s jiným francouzským celkem Lyonem. Real Sociedad ve středu čeká premiérové soutěžní utkání s PSG.

"Přichází část sezony, kdy hrajete ty nejdůležitější zápasy. Musíte zachovat klid. Na těžké protivníky jsme zvyklí. Doufáme, že doma společně s fanoušky vytvoříme úžasnou atmosféru a budeme lepším týmem na hřišti," prohlásil trenér pařížského celku Luis Enrique.

PSG má skvělou formu. Livesport

Jeho svěřenci jsou neporaženi v 16 soutěžních duelech po sobě a osm z posledních devíti utkání vyhráli. Lídři francouzské ligy v sobotu porazili Lille 3:1, přestože hvězdný útočník Kylian Mbappé zůstal na lavičce. Naopak Real Sociedad o víkendu doma nečekaně podlehl Pamploně 0:1, protáhl čekání na vstřelený gól a patří mu sedmé místo.

"Kdybychom postoupili do čtvrtfinále, byl by to obrovský šok. Ale pokud se nám podaří zahrát jako proti Interu Milán, který nás ve skupině ani jednou neporazil, proč bychom to nemohli dokázat proti PSG? Věříme si, i když nás čeká jeden z kandidátů na celkové vítězství," řekl kouč baskického mužstva Imanol Alguacil.