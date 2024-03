Raya si zahrál mezi poloprofesionály, nyní září v Lize mistrů. Postup zařídil on, řekl Saka

Raya si zahrál mezi poloprofesionály, nyní září v Lize mistrů. Postup zařídil on, řekl Saka

Raya vychytal Arsenalu postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Španělský brankář David Raya (28) se stal hrdinou londýnského Arsenalu, který v úterý oslavil postup do čtvrtfinále Ligy mistrů po 14 letech. Stejně jako v roce 2010 to bylo na úkor Porta, které vyřadil až po penaltovém rozstřelu. Brankáře, který si vyzkoušel i poloprofesionální pátou anglickou ligu, chválil po postupu jeho spoluhráč Bukayo Saka (22).

Porto v prvním zápase doma zvítězilo 1:0, Arsenal jeho náskok v odvetě stejným skóre dorovnal a po prodloužení rozhodovaly penalty. Šlo o první rozstřel ve vyřazovací části Ligy mistrů od finále 2016 mezi Atléticem a Realem. Lídr anglické ligy uspěl na penalty 4:2.

Závěr byl divoký, před odchodem do kabin nastala na hřišti strkanice. Dusno bylo i mezi trenéry. "Během zápasu se otočil k naší lavičce a španělsky urazil mou rodinu. Řekl jsem mu, ať si dává pozor, protože ten, koho urazil, už není mezi námi. Měl by se soustředit na trénování svého týmu," prohlásil Sérgio Conceicao na tiskové konferenci. "Bez komentáře. Moc děkuji," reagoval Mikel Arteta, když dostal otázku na konflikt se svým protějškem.

Hráčské hodnocení. Livesport

Zatímco Kanonýři proměnili všechny čtyři penalty, Wendell ve druhé sérii poslal míč do tyče a gólman Raya ho pak po odrazu šťastně vyrazil nohama. Na závěr pak brankář vychytal Galena a byl vyhlášen mužem zápasu. "Na penaltách jsme hodně pracovali a dřina se vyplatila," řekl Španěl, který před rozstřelem na lavičce rychle prostudoval tahák se střelci soupeře.

Barcelonský rodák se přitom po příchodu do Anglie těžko protloukal, zachytal si i na hostování mezi poloprofesionály v Southportu v páté nejvyšší soutěži. "Postup do čtvrtfinále Ligy mistrů po takových letech pro mě znamená úplně všechno. Užijeme si ho. Klíčové bylo udržet čisté konto a dát gól. Mám prostě kliku. Pro takové zápasy fotbal hrajete," vylíčil Raya pro TNT Sports. "David byl skvělý, sláva mu. Postup nám vychytal," pochválil spoluhráče útočník Bukayo Saka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Arsenal je lídrem Premier League, hned po reprezentační přestávce ho čeká v boji o titul důležitý duel na stadionu Manchesteru City. "Jsem tak šťastný. Uplynulo 14 let, což je dlouhá doba pro klub, jako je Arsenal. Ukazuje to, jak to bylo těžké. Na stadionu začínáme vytvářet neuvěřitelnou energii," řekl trenér Arteta.