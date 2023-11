Šachtar v LM zaskočil Barcelonu a vyhrál 1:0, Manchester City a Lipsko slaví postup

Fotbalisté Šachtaru zvládli své druhé představení v hamburském azylu o poznání lépe než to úvodní proti Portu, když ve čtvrtém kole skupiny H Ligy mistrů nečekaně porazili Barcelonu 1:0. Rozhodující akci rozjel těsně před přestávkou fantastickým přenesením hry Heorhij Sudakov a po následném centru skóroval Danylo Sikan (22). Slavná soutěž zná i první letošní postupující, jde o fotbalisty Manchesteru City a Lipska.

Černožlutí nastoupili na ostrovního soupeře velmi aktivně a od úvodních minut se pohybovali především na poslední třetině hřiště. Ze vzniklého tlaku zhruba po 10 minutách vyplynulo zakončení Füllkruga, jeho razantní pokus do středu brány ovšem pohotově vykryl Nick Pope. O něco složitější práci měl hostující gólman chvíli poté, avšak ani Karim Adeyemi jej neprostřelil.

Strakám ale první dvě varování očividně nestačila a krátce před odehranou půlhodinou už Pope lovil míč ze sítě. Po krkolomné kombinaci se balon hluboko uvnitř vápna objevil u Marcela Sabitzera, jenž oslovil nabíhajícího Füllkruga a ten se z pozice velmi blízko bráně nemýlil.

Také po změně stran to byla Borussia, jež si vypracovala první gólovou příležitost. Julian Brandt si před vápnem navedl míč na pravačku a nebezpečně vypálil, Pope ovšem předvedl další skvělý zákrok. Pak se o slovo konečně přihlásil také Newcastle, Joelinton ale milimetrově přesný centr Kierana Trippiera poslal hlavou trestuhodně mimo.

Zhruba po hodině diváci viděli další díl souboje Brandt versus Pope a jako vítěz z něj po Němcově střele k tyči opět vyšel brankář hostů. Napotřetí už ale přece jen slavil domácí křídelník. Angličané ve snaze dosáhnout na vyrovnání nechali vzadu pouze jednoho hráče, čehož Brandt dokonale využil. Potáhl míč přes půlku hřiště a v 79. minutě zakončením ke vzdálenější tyči pojistil vítězství Borussie.

Ukrajinský celek si už od začátku koledoval o brzkou branku, nicméně chyby v rozehrávce Katalánci nepotrestali. První zajímavá šance přesto přišla ze strany domácích, nicméně se zakončením Mykoly Matvijenka si lehce poradil Marc-André ter Stegen. Velmi dobře se prezentoval teprve 18letý křídelník Doněcku Newerton, jenž několikrát po levé straně pláchl Joau Cancelovi.

Na druhou stranu Xaviho svěřenci nepředvedli v úvodním dějství to, co by si představovali, a proto vyšli střelecky naprázdno. To se ale nedalo říct o fotbalistech v oranžových dresech, jelikož pár minut před poločasovým hvizdem si našel centr z pravé strany Sikan a šanci hlavou proměnil.

Krátce po přestávce měl Ter Stegen znovu práci, tentokrát když obraně hostí unikl Giorgi Gocholeishvili, ovšem ranou z úhlu napálil přímo německého brankáře. Barcelona sice postupem času zlepšila aktivitu na polovině soupeře, avšak dlouho to k žádné větší příležitosti nevedlo.

První střelu na bránu domácích vyprodukoval až v 61. minutě Gavi, nicméně ani jeho hlavička neznamenala příliš mnoho práce pro Dmytra Riznyka. Šachtar se sice ve zbytku utkání soustředil převážně na defenzivu, ale velmi aktivní Newerton mohl zpečetit skvělý výkon pojišťujícím gólem, avšak ten kvůli ofsajdu nebyl uznán.

Hosté začali utkání mnohem aktivněji a už v deváté minutě mohli oslavovat první vstřelenou branku. Centr z rohového kopu prodloužil skvělou hlavičkou za svá záda Marquinhos přímo do míst, kde stál nikým nehlídaný Milan Škriniar, jenž umístil míč za záda bezmocného Mikea Maignana. Radost PSG ovšem vydržela pouhé tři minuty, poté totiž AC Milán našel cestičku ke srovnání.

Po levé straně se dostal do pokutového území Giroud, jeho tvrdou pumelici sice ještě dokázal zlikvidovat Donnarumma, následná akrobatická dorážka Leaa už však skončila v síti. Diváci v první půli sledovali atraktivní fotbal, který se přeléval ze strany na stranu. Ve 27. minutě nastřelil břevno Ousmane Dembélé, přičemž hned z protiútoku opět zahrozil Giroud, jenž ale minul. I přes množství šancí na obou stranách nakonec první půle skončila nerozhodně.

Start druhého dějství byl naprosto odlišný od toho prvního, jelikož se tentokrát ujali vedení domácí. Na přesný centr do vápna od Thea Hernándeze si naskočil Giroud a tvrdou nekompromisní hlavičkou rozjásal ochozy na San Siru.

Francouzský obránce mohl ke své asistenci přidat i gól, jeho pokus z přímého kopu ale brilantním zákrokem vytěsnil Donnarumma. Italský brankář se blýskl i v závěru utkání, kdy díky své výšce dokázal vyrazit technický projektil Noaha Okafora. I přes hostující tlak v dlouhém nastavení se nakonec skóre nezměnilo.

Utkání hosté nezačali vůbec dobře a už v šesté minutě poprvé inkasovali. Z hranice velkého vápna vystřelil po zemi placírkou Griezmann a s pomocí mírné teče bránících hráčů umístil balon přesně k pravé tyči. Další obrovská nepříjemnost pro skotský celek přišla ve 23. minutě, kdy po zásahu videorozhodčího uviděl červenou kartu za ošklivý šlapák Maeda.

Atleti byli díky početní převaze do konce prvního poločasu jasně dominantní na míči, což v jeho závěru přetavili ve druhý gól, který vstřelil ve skluzu z dorážky Álvaro Morata.

Domácí ani po změně stran neubrali nohu z plynu a nadále na oslabené Kelty tlačili. Velkou příležitost měl 10 minut po startu druhé půle José María Giménez, jenž však hlavičkou orazítkoval pouze břevno. Jen o chvíli později ale ochozy na Estadio Metropolitano znovu slavily, když v pokutovém území poslal akrobaticky míč k levé tyči opět Griezmann.

Gólová show ovšem nekončila, po hodině hry totiž krásnou obalovačkou na zadní tyč zvyšoval střídající Samuel Lino, na kterého v závěru navázali ještě vymetenou šibenicí Morata a lehkou dorážkou Saúl Ňíguez.

Hosté neotáleli s prvním přesným zásahem a hned v osmé minutě otevřel skóre technickou střelou na zadní tyč Simons. O čtvrt hodiny později vyslal Emil Forsberg do nadějné pozice Benjamina Šeška, jeho střela ovšem skončila pouze v boční síti.

V 41. minutě vypálil Openda z hranice velkého vápna nadějný pokus, díky teči domácího hráče ale nemusel Omri Glazer zasahovat. V závěru první půle se oba týmy dostaly do několika šancí, vyznamenali se ale gólmani obou celků, a diváci tak na Stadion Rajko Mitič další branku v prvním dějství neviděli.

Tým z východu Německa pokračoval v aktivním výkonu i ve druhém poločase, ve finálních zakončeních ale selhával. Neujala se ani střela Šeška z 52. minuty, jež skončila pouze na levé tyči. Více o sobě začali dávat vědět červenobílí, kteří museli stejně jako jejich soupeř řešit problém s nepřesností střeleckých pokusů.

Po zlepšeném výkonu avšak téměř všechny naděje na vyrovnání pohřbil v 77. minutě z rychlého brejku Openda, jenž překonal domácího gólmana přízemní střelou k levé tyči. Býci si ale zbytečně zkomplikovali závěr vlastním gólem Benjamina Henrichse několik minut poté.

Belgičané se mohli radovat již v osmé minutě, kdy se Michel-Ange Balikwisha dostal za obranu portugalského vicemistra a jeho střela na vzdálenější tyč řádně vystrašila domácí fanoušky. Také domácí se mohli radovat poměrně časně, po pokažené rozehrávce nezkušeného gólmana Senneho Lammense, který dosud odehrál pouhé dva zápasy v nejvyšší belgické soutěži, nedokázal Evanilson usměrnit svou dělovku.

Přesně půl hodiny po úvodním hvizdu získal průnikovou přihrávku Brazilec Pepe, Lammens jeho ránu skvěle vyrazil, jenže míč skončil u Stephena Eustaquia a Gyrano Kerk ho zastavil pouze za cenu pokutového kopu. Tentokrát už Evanilson při zakončení zachoval chladnou hlavu, trefil pravou část branky a spustil modrobílou euforii.

Krátce po změně stran přišla další tragická zpráva pro The Great Old. Jurgen Ekkelenkamp sice za svůj ostrý skluz viděl od sudího Maurizia Marianiho pouze žlutou kartu, ta však po zásahu videoasistenta vzhledem k intenzitě faulu zcela oprávněně studem zčervenala. Porto tímto momentem definitivně převzalo otěže zápasu, ve statistice držení míče se ve druhé půli pohybovalo kolem 75 % a otloukánka skupiny H prakticky k ničemu nepustilo.

Naopak přidat Portugalcům na jistotě mohl André Franco, ten však ve skvělé pozici těsně před gólmanem Royalu až nepochopitelně selhal. Porto v závěru využilo ještě jednu svou šanci, stoper Pepe perfektně odhadl centrovaný míč a hlavičkou do levého spodního rohu určil konečné skóre zápasu.

Do zápasu vlétl domácí tým bleskově, již v první minutě musel totiž rychlonohého Mattiu Zaccagniho pouze za cenu žluté karty těsně před hranou vápna zastavit Bart Nieuwkoop, jehož působení v zápase skončilo vinou zranění ještě v první půli. Jelikož mírnou převahu Rotterdamských nedokázal o chvíli později proměnit v gól Igor Paixao, jehož rána těsně minula levou tyč, mohlo skóre zápasu otevřít zásluhou Immobileho Lazio.

Hvězdný forvard potvrdil svůj smrtící instinkt, a poté, co s milimetrovou přesností využil pokus beků soupeře o ofsajdovou past, brilantně obešel Justina Bijlowa a s klidem rozvlnil prázdnou bránu. Stal se tak teprve pátým hráčem v historii, který v dresu jediného klubu hrajícího jednu z pěti elitních evropských ligových soutěží nastřílel přes 200 branek.

Ve druhé půli se Lazio ve snaze o udržení těsného náskoku, vědomo si extrémní důležitosti tohoto mače, zatáhlo do defenzivy a směrem dopředu si téměř nic nevypracovalo. Snad až přílišné pasivity svých rivalů mohl v 68. minutě využít Santiago Giménez, jeho hlavička po náramně přesném Paixaově volném přímém kopu jen těsně minula pravou tyč.

Feyenoord přes kompaktní defenzivu domácího týmu pronikal jen s velkými obtížemi a ani přes maximální snahu nedokázal od inkasované branky ohrozit klec Ivana Provedela.

Už v šesté minutě se domácí ocitli v nebezpečné situaci. Rico Lewis se dostal do obrovské šance a pouze díky skvělému zastoupení brankáře Lorisem Benitem musel odložit gólovou radost. O chvíli později už Anthony Racciopi pomoc nepotřeboval a vyznamenal se dvěma skvělými zákroky. Nejdříve proti volnému přímému kopu Kylea Walkera a poté zneškodnil dorážku Phila Fodena z naprosté blízkosti.

Zanedlouho se už ale Citizens dočkali. Stejně jako v minulém zápase se z pokutového kopu prosadil Haaland. V nastavení první půle napravil své počínání Foden a ranou na zadní tyč z pravé strany malého vápna přidal druhý přesný zásah City.

Tým z Manchesteru na nic nečekal a hned v úvodu druhého dějství mohl slavit třetí branku, která byla zároveň druhou přesnou trefou Haalanda v utkání. Norský kanonýr vyslal krásnou střelu z hranice velkého vápna k pravé tyči, proti níž se hostující gólman jen marně natahoval.

Hosté na rozdíl od předešlého vzájemného střetnutí nedokázali anglického giganta potrápit a jejich výkonu rozhodně nepomohlo ani vyloučení Sandra Laupera z 53. minuty po druhé žluté kartě. Úřadující vítěz Ligy mistrů mohl ještě několikrát navýšit své vedení, při řešení nebezpečných situací však světlemodří nebyli dostatečně přesní.