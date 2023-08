Saúdská Arábie chce mít svůj tým v evropské Lize mistrů, plánuje požádat o divokou kartu

Italský deník Corriere dello Sport informuje, že čelní představitelé saúdskoarabské nejvyšší ligy by chtěli mít od sezony 2024/25 jeden tým v evropské Lize mistrů.

Saúdové si to plánují tak, že do Ligy mistrů by postoupil šampion uplynulé sezony. Očekává se, že v nejbližších dnech bude s tímto nápadem oslovena samotná UEFA. Liga mistrů od nadcházejícího ročníku navíc změní svůj formát, v hlavní fázi bude hrát až 36 týmů, čímž se zvýší počet zápasů a nabídka Saúdské Arábie tak bude mít teoretickou šanci na úspěch.

Zatím je nicméně všechno v rovině spekulací a teorií. Pokud by ovšem UEFA souhlasila, mohly by se na evropské trávníky vrátit hvězdy jako Ronaldo, Benzema, Neymar, Mané a další. Je jasné, že obě strany čekají intenzivní jednání.

V tuto chvíli není jasné, jaký dopad by měla případná účast saúdskoarabského mistra v evropské Lize mistrů na tu asijskou. V té dokázal Al Hilal už čtyřikrát triumfovat a je historicky nejúspěšnějším klubem, dvakrát se to podařilo také Al Ittihadu.