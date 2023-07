Z naší strany to byl nešťastný zápas, prohlásil trenér Slovanu po remíze s lucemburským mistrem

Už před výkopem trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss (58) upozorňoval, že jeho tým nečeká v úvodním zápase 1. předkola Ligy mistrů nic lehkého a má před soupeřem respekt. A jako by předvídal komplikace, které se na Tehelném poli odehrají – Slovan totiž v domácím prostředí s lucemburským soupeřem pouze remizoval 1:1.

Špatný začátek, zbytečné vyloučení

Jeho svěřenci si zkomplikovali souboj hned v první polovině prvního dějství, když rozhodčí ve 22. minutě ukázal na bílý puntík po faulu Jabua Kankavy. Pokutový kop následně proměnil Dominik Stolz. Hosté nicméně vedli jen tři minuty, protože téměř vzápětí vyrovnal Vladimír Weiss mladší, což byla nakonec poslední branka úvodního duelu.

"Z naší strany to byl nešťastný zápas. Nezačali jsme dobře. Soupeř šikovně kombinoval. Nemáme běžce, které bychom na takový typ presinku měli mít. Na druhou stranu mužstvo ukázalo pozitivní tvář," hodnotil hlavní trenér Slovanu krátce po skončení utkání před mikrofonem RTVS.

Statistiky utkání. Livesport

V nastavení prvního poločasu přišel šok, když ukrajinský rozhodčí Kopijevskij opět zamířil k monitoru VAR a viděl tam kousnutí Juraje Kucky poté, co ho zalehl protihráč. Slovenský reprezentant za to po zásluze viděl červenou kartu, čímž svým spoluhráčům výrazně zkomplikoval zbytek zápasu.

"To vyloučení bylo zbytečné. Neviděl jsem to dobře, jen jsem něco slyšel. Taková naivita. Ale klobouk dolů před našimi hráči, protože jsme to i v deseti lidech zvládli. Věřím, že jsme lepší tým. Máme týden, abychom dotrénovali a věřím, že postoupíme," mluvil sebevědomě a jasně Vladimír Weiss starší.

Indcident okomentoval i kapitán Slovanu Vladimír Weiss mladší. "Ležel na něm hráč. Víte, v takových zápasech a v adrenalinu uděláte ve vteřině něco, co nechcete. I já někdy řeknu něco, co tak nemyslím. Stalo se, jdeme dál," podržel Weiss svého spoluhráče. Kuckovi každopádně hrozí trest. Například útočník Luis Suárez dostal za kousnutí distanc na čtyři měsíce.

Střet Kucky s Ekofem, po kterém viděl červenou kartu TASR

Výborný Bajrič a důležité poznatky před odvetou

V duelu se představila nová posila Milan Borjan. Ve stoperské dvojici operoval navrátilec z hostování Bajrič. Po změně stran se na hřiště dostal také Kyriakos Savvidis a zhruba 20 minut odehrál Marko Tolič.

"Milan nezačal dobře, udělal chybu. Ale je zkušený, bylo to na něm vidět. Bajrič podal vzadu výborný výkon. Vpředu hrála prakticky stará sestava. Z těch nových hráčů byl ve druhém poločase výborný Savvidis, takticky i pohybově. Musíme být klidní a rozumní. Jak jsem již řekl, věřím, že máme lepší tým. Musím mít šťastnou ruku, trefit se do sestavy a postoupit," dodal trenér Slovanu.

Ještě před zápasem 58letý kouč zdůraznil, že o lucemburských mistrech nemají příliš informací. Po prvním zápase má ale před odvetou jasno.

"Přesně tohle jsem očekával. Trenér se takto prezentoval už předtím v Dudelange. Poučili jsme se z toho. Mají v týmu devět nových hráčů, také kvalitních. Vědí, jak hrát fotbal. Není to žádný slabý soupeř. Naše chyba v podobě penalty je pustila do hry. Pak přišlo vyloučení. Z tohoto pohledu jsme tahali za kratší konec, ale doufám a věřím, že to v odvetě morálně zlomíme," řekl RTVS Weiss starší. Odveta v Lucembursku se odehraje 19. července.