Je jedno, kdo s kým hraje. Chceme postoupit, řekl Hašek po losu fotbalové Ligy národů

Reprezentační trenér Ivan Hašek (60) i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek (61) se po dnešním losu čtvrtého ročníku Ligy národů shodli, že národní tým musí mít za cíl postup a návrat do elitní Ligy A. Češi se ve skupině B1 kromě Gruzie utkají s Ukrajinou a Albánií, s nimiž mají z posledních zápasů negativní bilanci. Hašek stejně jako kapitán Tomáš Souček (28) proto berou souboje s oběma zeměmi jako motivaci navíc a příležitost k úspěšné odvetě. Uvedli to ve videonahrávce pro média od FAČR.

"Nechci kalkulovat, náš úkol je jasný, chceme postoupit. Je úplně jedno, kdo s kým hraje, všechny skupiny jsou vyrovnané. Někteří soupeři možná na první pohled nevypadají, že jsou silní, ale každý zápas bude boj," řekl Hašek, který převzal mužstvo na začátku ledna poté, co se v listopadu navzdory postupu na Euro v Německu rozhodl skončit Jaroslav Šilhavý.

"Myslím, že je to těžký los. Na druhou stranu Liga národů je malé mistrovství Evropy a nemůžeme si vybírat. Naší ambicí musí zůstat pokusit se vybojovat postup do Ligy A. Je to vyrovnaná skupina a fantastická příprava na kvalifikaci o mistrovství světa," přidal Fousek.

Přímý postup do Ligy A si zajistí vítěz skupiny. Druhý tým čeká play off s jedním ze třetích týmů divize A. Češi hráli mezi elitou pouze v minulém ročníku, ve skupině ale skončili poslední a letos je opět čeká Liga B.

Nejčerstvější zkušenost ze soupeřů ve skupině B1 má reprezentace s Albánií, se kterou získala v nedávné kvalifikaci o Euro pouze bod za remízu 1:1. V Tiraně prohrála 0:3. "Pro všechny bude motivací ukázat, že jsme lepší než Albánie, i když ta svou sílu předvedla. Především v domácím utkání hráli výborně. Chceme jim to vrátit," ujistil Hašek.

"S losem jsem spokojený, všechny tři týmy jsou vyrovnané. S Ukrajinou a Albánií jsme nedávno hráli, o to větší bude motivace si to s nimi znovu rozdat," připomněl Souček dva a půl roku starý přípravný zápas s Ukrajinou (1:1) i obě porážky se stejným soupeřem v Lize národů v roce 2018 (1:2, 0:1). "Ukrajina má skvělé hráče a o Albánii dobře víme, jak je to nepříjemný soupeř. I Gruzie má v kádru výborné individuality. Čekají nás těžké a kvalitní zápasy," řekl záložník Václav Černý.

Skupinová fáze Ligy národů se odehraje v září, říjnu a listopadu. Ještě předtím čekají reprezentaci přípravná utkání proti Norsku, Arménii a Severní Makedonii a následně 18. června úvodní duel na evropském šampionátu proti Portugalsku.